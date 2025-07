Quem são os filhos de Ozzy Osbourne: conheça a família do roqueiro

Ozzy Osbourne morreu nesta terça-feira, 22 de julho de 2025, nos Estados Unidos. O lendário vocalista do Black Sabbath tinha 7576anos e enfrentava problemas de saúde há mais de uma década. O roqueiro deixa seis filhos e esposa.

Os 6 filhos de Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne teve seis filhos, sendo três do primeiro casamento com Thelma Riley e três do relacionamento com Sharon Osbourne, com quem ficou casado até sua morte. Os filhos mais conhecidos são os que participaram do reality The Osbournes, exibido na MTV nos anos 2000.

Aimee Osbourne: a mais velha dos filhos com Sharon, Aimee nasceu em 1983. Ao contrário dos irmãos, optou por manter a vida longe dos holofotes e não participou do reality da família. Ela é cantora e atriz, mantendo uma carreira mais discreta com o nome artístico ARO.

Kelly Osbourne: nascida em 1984, Kelly Osbourne é cantora, apresentadora e estilista. Ficou conhecida internacionalmente por sua personalidade forte no reality da MTV e depois participou de programas como Fashion Police e The Masked Singer. Também é reconhecida por sua influência no mundo da moda alternativa.

Jack Osbourne: o filho mais novo com Sharon, Jack nasceu em 1985. Ele se tornou produtor de TV, documentarista e apresentador de programas ligados a aventuras e fenômenos paranormais. Jack também falou publicamente sobre seu diagnóstico de esclerose múltipla, recebido em 2012.

Louis e Jessica: dcasamento anterior com Thelma Riley, Ozzy teve dois filhos: Louis John Osbourne e Jessica Starshine Osbourne. Ambos vivem longe da mídia e não fazem parte do círculo público da família. Jessica trabalha como atriz e roteirista; Louis é DJ.