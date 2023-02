Rihanna está grávida de novo?

Rihanna em show do Super Bowl 2023 - FOTO: REPRODUÇÃO/REDETV!

Após anos distantes dos palcos, Rihanna surgiu brilhante para o show do intervalo do Super Bowl 2023, na noite de domingo, 12, mas não foi só a performance que chamou a atenção: a cantora está grávida. Em maio de 2022, a cantora teve seu primeiro filho com A$AP Rocky.

Um representante de Rihanna confirmou ao The Hollywood Reporter que a cantora está grávida após sua performance explosiva no domingo.

Ela teria engravidado três meses após o nascimento do primeiro filho, ou seja, em agosto de 2022.

Veja o vídeo de Rihanna no Super Bowl

Rihanna apostou em um figurino vermelho e largo para o show do Super Bowl, mas logo no início da apresentação a cantora mostrou sua silhueta a passou a mão na barriga, entregando sua segunda gravidez. Além disso, a cantora dançou pouco.

Para os fãs, a apresentação foi uma forma da cantora anunciar a chegada do novo herdeiro.

Essa é sua primeira apresentação ao vivo em sete anos e a primeira desde que se tornou mãe.

Como se chama o filho de Rihanna?

No ano passado, Riri chocou os fãs quando revelou em uma sessão de fotos de bebê que estava esperando seu primeiro filho com o namorado A$AP Rocky. Apenas alguns meses depois, o músico que virou magnata deu as boas-vindas a um menino em maio.

Desde então, a cantora de “Diamonds” manteve alguns detalhes sobre seu filho de nove meses em segredo, incluindo o nome dele. No entanto, os fãs tiveram um primeiro vislumbre do pequeno quando Rihanna compartilhou o primeiro vídeo dele no TikTok.

Em uma entrevista de 2020 para a Vogue britânica, Rihanna declarou que queria “três ou quatro filhos” nos próximos dez anos, e nossa fonte nos disse que ela “pretende ser mãe de quatro filhos quando tiver 40 anos”, acrescentando: “Ela espera ter uma menininha desta vez – talvez até gêmeos, se ela tiver muita sorte.”

Assim, com a esperança dos fãs de novas músicas da cantora este ano, bem como um casamento e um bebê número dois no horizonte, parece que Ri-Ri tem um movimentado 2023 reservado.