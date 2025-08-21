Cinema & TV

Afonso descobre traição de Maria de Fátima hoje em Vale Tudo

Em Vale Tudo, Afonso flagra Fátima na cama com César

Escrito por Anny Malagolini
Afonso flagra Fátima na cama com César Foto: Globo

O mundo do Afonso vai começar a desabar. O personagem de Humberto Carrão vai descobrir a traição de Maria de Fátima com César, logo após Sardinha contar todas as tramoias da então mulher do herdeiro da TCA. A cena será exibida na novela Vale Tudo nesta quinta-feira, 21 de agosto, mas os desdobramentos não terminam por aqui.

Quando Afonso vai pegar Fátima com César?

Em capítulo previsto para essa quinta-feira, Sardinha vai revelar para Afonso tudo o que descobriu sobre Maria de Fátima. O funcionário da Tomorrow vai contar que a moça é pior do que todos podiam suspeitar. Vídeos vão confirmar que a malandra estragou sua relação com Solange e armou situação para prejudicar o romance.

O herdeiro da TCA começa a cair na real e vai perceber que foi enganado pela esposa, e induzido a acreditar que Solange não queria nada com ele. O rapaz vai ficar atordoado quando Sardinha revelar que Maria de Fátima e César são namorados.

O milionário vai até o apart-hotel, encontra o quarto de César e flagra Maria de Fátima na cama. Os dois discutem. Já em casa, o casal continua brigando quando César manda a moça arrumar suas coisas e ir embora. Celina vai impedir que Maria de Fátima vá embora levando as roupas que comprou com o dinheiro da família.

Mas o capítulo não termina assim. Maria de Fátima ainda vai mentir para Afonso dizendo que o filho que espera pode ser dele.

Depois, Odete vai humilhar a moça. Ela jogará na cara que a filha de Raquel é pobre e burra por não conseguir levar o plano do casamento com Afonso adiante. Celina não escapará da confusão, já que Fátima vai contar a Odete que a irmã é sócia de Raquel na Paladar.

A novela é exibida de segunda-feira à sábado, às 21h20 (de Brasília). Além da TV aberta, é possível assistir gratuitamente pelo Globoplay. O folhetim termina em outubro.

