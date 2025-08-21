Afonso descobre traição de Maria de Fátima hoje em Vale Tudo

O mundo do Afonso vai começar a desabar. O personagem de Humberto Carrão vai descobrir a traição de Maria de Fátima com César, logo após Sardinha contar todas as tramoias da então mulher do herdeiro da TCA. A cena será exibida na novela Vale Tudo nesta quinta-feira, 21 de agosto, mas os desdobramentos não terminam por aqui.

Quando Afonso vai pegar Fátima com César?

Em capítulo previsto para essa quinta-feira, Sardinha vai revelar para Afonso tudo o que descobriu sobre Maria de Fátima. O funcionário da Tomorrow vai contar que a moça é pior do que todos podiam suspeitar. Vídeos vão confirmar que a malandra estragou sua relação com Solange e armou situação para prejudicar o romance.

O herdeiro da TCA começa a cair na real e vai perceber que foi enganado pela esposa, e induzido a acreditar que Solange não queria nada com ele. O rapaz vai ficar atordoado quando Sardinha revelar que Maria de Fátima e César são namorados.

O milionário vai até o apart-hotel, encontra o quarto de César e flagra Maria de Fátima na cama. Os dois discutem. Já em casa, o casal continua brigando quando César manda a moça arrumar suas coisas e ir embora. Celina vai impedir que Maria de Fátima vá embora levando as roupas que comprou com o dinheiro da família.

Mas o capítulo não termina assim. Maria de Fátima ainda vai mentir para Afonso dizendo que o filho que espera pode ser dele.

Depois, Odete vai humilhar a moça. Ela jogará na cara que a filha de Raquel é pobre e burra por não conseguir levar o plano do casamento com Afonso adiante. Celina não escapará da confusão, já que Fátima vai contar a Odete que a irmã é sócia de Raquel na Paladar.

A novela é exibida de segunda-feira à sábado, às 21h20 (de Brasília). Além da TV aberta, é possível assistir gratuitamente pelo Globoplay. O folhetim termina em outubro.