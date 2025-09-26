Além de Mário Sérgio, quem morre em Vale Tudo?

O remake de Vale Tudo, de Manuela Dias, está na sua reta final e alguns personagens darão adeus antes do último capítulo. Entre eles, Mário Sergio, que morre na novela após tomar um remédio de Marco Aurélio que estava envenenado.

Quem morre em Vale Tudo?

Mário Sérgio reclama que está sentindo dores no corpo após uma partida de futebol, e se dá mal ao tomar um analgésico de Marco Aurélio. O executivo oferece o medicamento sem saber que está adulterado, e o marqueteiro começa a passar mal. Ele sofre um ataque cardíaco e acaba não resistindo.

Quem também morre em Vale Tudo é Ana Clara, e também vítima de Odete Roitman. Cansada das chantagens da moça, a dona da TCA vai atirar na cuidadora do filho, na casa onde eles moram. O crime vai acontecer após uma discussão entre as duas, após Ana exigir mais dinheiro, incentivada por Fátima.

Após matar a jovem, Odete vai descartar a arma em um rio, mas o que ela nem imagina é que Ana Clara havia compartilhado sua localização com Heleninha. A Roitman decide ir atrás da colega e encontra o corpo. Mas o que mais vai deixar a mocinha chocada é ver que seu irmão, Leonardo, está vivo.

Por fim, está previsto para o dia 6 de outubro a morte de Odete Roitman. O crime vai acontecer no hotel, e ainda não há informação que quem vai dar fim a vilã. Contudo, imagens que circulam nas redes sociais mostram a atriz Bella Campos gravando na praia e com uma arma na mão.

Na primeira versão, quem matou Odete Roitman foi Leila, e ainda há essa chance. A personagem tem sido trabalhada para ficar com cada vez mais raiva de Odete, e essa seria uma vingança para defender o marido.