Angélica e Augusto se casam em Terra Nostra

Angélica, vivida por Paloma Duarte, tinha o sonho de ser beata, mas seu pai Gumercindo concede a mão da moça para Augusto, interpretado por Gabriel Braga Nunes. O que a família da noiva não imagina é que o jovem advogado tem outra, a italiana Paola, de Maria Fernanda Cândido.

O que acontece com Angélica e Augusto na novela?

Ao conhecer Augusto, Angélica acaba se encantando pelo rapaz e aceita mudar seus sonhos. O advogada também se encanta pela pureza da prometida, mas isso não significa que ela levará uma vida correta.

Os dois se casam, mas Augusto continua traindo a esposa com Paola, uma italiana que mora em São Paulo. Em certo momento, Angélica fica chateada após o marido reclamar do seu macarrão e, por coincidência, ela acaba conhecendo amante, que a ajuda a fazer a pasta. Angélica descobre a traição do marido, dá fim ao caso, e acaba se tornando amiga da italiana – que mais para frente se casa com Francesco.

O que Augusto não espera é a mudança da esposa. Angélica se torna o braço direito do marido, toma a frente dos negócios e engravida. Sabendo de que o marido não é flor que se cheira, ela avisa que não aceitará nenhuma traição, e que se acontecer não cuidará mais do dinheiro da família.

O advogado acata o desejo da mulher e começa a prosperar na política. Quando o casamento está regerado, mais tarde, Augusto volta a trair Angélica, dessa vez com uma empresa, a Florinda (Bianca Castanho).

Sucesso de Benedito Ruy Barbosa, Terra Nostra retorna na ‘Edição Especial’ em setembro, 26 anos após a exibição original. A reprise começa às 14h45 (de Brasília).