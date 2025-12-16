Assistir online Caetano e Bethânia na Globo hoje
Show começa após a novela
Nesta terça-feira, 16 de dezembro, a TV Globo apresenta o especial Caetano Veloso e Maria Bethânia. A apresentação do show traz os maiores sucessos dos irmãos da MPB, e começa logo após a novela Três Graças, às 22h25.
Depois de emocionar milhares de fãs de norte a sul do país, a turnê “Caetano e Bethânia – Ao Vivo” chega à tela da Globo como parte da programação especial de fim de ano. A série de apresentações, que marcou o primeiro reencontro dos irmãos no palco em um show completo após 46 anos, será exibida nesta terça-feira, dia 16 de dezembro, logo após “Três Graças”.
O setlist reúne canções que atravessam décadas da música popular brasileira e ajudam a contar a história cultural do país. Estão ali obras ligadas ao tropicalismo, como “Alegria, Alegria”, “Tropicália”, “Marginália II” e “Baby”, que romperam padrões estéticos nos anos 1960 ao misturar rock, samba, poesia e crítica social. Outras faixas dialogam com espiritualidade, identidade e tempo, caso de “Oração ao Tempo”, “Um Índio”, “Cajuína”, “Fé” e “Reconvexo”.
O repertório também passeia pelo afeto e pela intimidade, com canções marcadas pela delicadeza e pela memória emocional, como “Sozinho”, “O Leãozinho”, “Você é Linda”, “As Canções que Você Fez pra Mim” e “Tudo de Novo”. A presença do samba e da cultura afro-brasileira aparece em títulos como “Filhos de Gandhy”, “Milagre do Povo”, “A Menina de Oyá”, “Sei Lá Mangueira” e “Exaltação à Mangueira”, reafirmando raízes, religiosidade e pertencimento.
Como assistir o show do Caetano e Bethânia na Globo
Pela internet, a transmissão do show será pela Globoplay, liberada também para não assinantes. Mas para conferi-la é necessário ter uma conta gratuita no site. A emissora permite que qualquer usuário do site confira a programação em tempo real gratuitamente através do site ou do aplicativo.
Passo a passo na Globoplay
Passo 1 – Acesse e clique em “entrar” na aba lateral direita e depois em “Não tem conta? Criar conta”;
Passo 2 – Você informará alguns dados pessoais, como nome completo, gênero, data de nascimento, localização, entre outros;
Passo 3 – Depois, confirme que você aceita os termos de uso do site e finalize o cadastro. No horário do show é só acessar o site e clicar na transmissão ao vivo.