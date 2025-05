Cadê? Quando Ana Maria Braga volta para o Mais Você

O que aconteceu com a Ana Maria Braga? Apresentadora não está no Mais Você

O público já notou a ausência e descobrimos o que aconteceu. Ana Maria Braga não estará à frente do Mais Você nas próximas semanas, mas já tem data para retornar. Enquanto isso, o programa será comandado por Talitha Morete e o Fabricio Battaglini.

O que aconteceu com Ana Maria Braga?

Ana Maria Braga não está de férias. A apresentadora se ausentou do Mais Você temporariamente neste mês de maio para se dedicar ao Chef de Alto Nível, reality show da TV Globo que estreia em 17 de junho. A loira estará no comando da atração inédita que irá ao ar após Vale Tudo. O retorno ao matinal também acontece em junho.

Serão 24 participantes avaliados por um júri liderado pelos chefs Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda. A atração vai competir com o Masterchef da Band.

Como assistir as receitas do Mais Você?

Enquanto Ana Maria Braga está fora do programa, os fãs podem assistir o passo a passo do preparo de pratos e guloseimas que a apresentadora já ensinou no Mais Você para fazer em casa. E o melhor é que não precisa pagar nada por isso e nem mesmo ter uma conta Globo gratuita para conseguir acesso aos vídeos do preparo.

Para conseguir acessar as receitas, você vai entrar na página do Mais Você no site oficial da emissora, o Gshow, pelo enredeço https://gshow.globo.com/programas/mais-voce/. Abaixe um pouco a tela de rolagem e clique em “Cozinhe com a Ana Maria” se você quiser apenas assistir aos vídeos das receitas. Se preferir ter a receita escrita completa, além do vídeo do preparo, você deve clicar em “Receitas” e será redirecionado para uma nova página.

Em seguida, é só conferir todas as receitas disponíveis e escolher qual você quer clicar para reproduzir em casa. Elas estarão em ordem cronológica da mais recente para as mais antigas.