Cleber Machado vai para a Record uma semana após demissão na Globo

Uma semana após ser demitido de TV Globo, Cleber Machado anunciou que está de casa nova. O narrador vai realizar a cobertura das partidas finais do Campeonato Paulista nos dias 02 e 09 de abril, entre Palmeiras e Água Santa.

Em nota, a emissora comemora a contratação do profissional. “A chegada do Cleber para narrar as finais do Paulistão 2023 reforça ainda mais a transmissão de um campeonato que teve resultados superlativos em audiência e repercussão para os amantes do futebol. Com seu talento e originalidade, o espectador/torcedor pode ter certeza de um grande show no melhor estilo que o campeonato merece”, explica Antonio Guerreiro, vice-presidente de Jornalismo do Grupo Record.

Ele se junta ao time de comentaristas composto por Lucas Pereira, Dodô, Renato Marsiglia, Márcio Canuto, Mylena Ciribelli, Roberto Thomé, Bruno Picinatto, Jean Brandão e Janice de Castro.

Cleber Machado já está preparado para a final do Paulistão na tela da #RecordTV ⚽ O primeiro jogo você acompanha neste domingo (2), às 15h30 #PaulistãoNaRecord pic.twitter.com/404C1JUvpj — Record TV (@recordtvoficial) March 30, 2023

O Palestra Itália retornará aos gramados apenas no dia 02 de abril, em partida de ida da final do Campeonato Paulista. O adversário do alviverde será o Água Santa. O jogo será às 16h do horário de Brasília, no estádio Barueri.

Água Santa x Palmeiras – Final Campeonato Paulista 2023 – Jogo de ida: Barueri

Data: 02 de abril

Horário: 16h

Local: Estádio em Barueri

