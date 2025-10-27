Cinema & TV

Como doar para o Criança Esperança em 2025?

Criança Esperança completa 40 anos

Escrito por Anny Malagolini
A edição do Criança Esperança de 2025 acontece nesta segunda-feira, 27 de outubro, com o objetivo de elevar a arrecadação financeira para as 80 instituições beneficiadas pelo projeto da TV Globo. Nesse ano, o público pode doar a quantia que desejar através do pix, cartão de crédito e até boleto bancário, além do telefone 0400.

Fazer doação para o Criança Esperança por ligação

A opção mais tradicional de doar para o Criança Esperança é por ligação telefônica. Os valores disponíveis são de R$ 7, R$ 20 e R$ 40. A ligação para o programa não é gratuita e também é somado o custo dos impostos, além do valor da doação.

Ligue para 0500 2025 007 para doar 7 reais;
Ligue para 0500 2025 020 para doar 20 reais;
Ligue para 0500 2025 040 para doar 40 reais.

Doar para o Criança Esperança por pix

É possível doar qualquer valor pelo Pix, sem nenhum custo adicional. Basta entrar no aplicativo de seu banco e inserir a chave: [email protected].

As doações feitas através do Pix vão direto para a UNESCO. Vale lembrar que através dessa chave a instituição recebe valores ao longo de todo o ano, não somente durante o período da campanha.

Doar pelo site

Também é possível doar através do site do Criança Esperança 2024 pelo endereço https://doacoes.criancaesperanca.unesco.org/. Na internet, o valor mínimo para a doação é de R$ 10.

O público também pode optar por contribuições únicas ou mensais e colaborar com o projeto durante todo o ano.

Para participar, acesse o site, clique ou digite o valor desejado, escolha se será uma doação única ou recorrente e finalize via Paypal, cartão de crédito ou boleto bancário.

