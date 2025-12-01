Cinema & TV

Confira a lista de filmes que vão lançar em dezembro de 2025

Campeão de bilheterias, Avatar está de volta

Escrito por Anny Malagolini
lista de filmes que vão lançar em dezembro de 2025 Foto: reproduçào

A agenda de filmes que vão lançar em dezembro de 2025 promete grandes produções, reboot de clássicos e novidades no streaming. Veja abaixo os títulos já confirmados para chegar ao público no último mês do ano.

Avatar 3

O novo capítulo da franquia de James Cameron chega em dezembro e deve expandir o universo de Pandora com mais ação, drama e aprofundamento dos Na’vi. A previsão de lançamento internacional fica entre 15 e 19 de dezembro de 2025.

Silent Night, Deadly Night 2025

Marcado para estrear no Brasil em 11 de dezembro de 2025, o reboot do clássico slasher promete resgatar o clima sombrio da franquia com uma nova abordagem do terror natalino.

Anaconda 2025)

Previsto para 25 de dezembro de 2025, o reboot da saga traz humor e terror, com elenco estrelado e uma nova aventura envolvendo a icônica anaconda gigante.

Troll 2

Com lançamento programado para 1º de dezembro de 2025 via streaming, a sequência aposta na fantasia e na aventura para abrir o mês com diversão para toda a família.

Oh. What. Fun.

A comédia natalina chega ao streaming em 3 de dezembro de 2025, trazendo uma proposta leve e bem-humorada para o período de festas.

Soldado de Chumbo

O filme chega em dezembro de 2025 e promete emocionar com uma trama envolvente, misturando fantasia, drama e aventura em clima natalino.

D.P.A. 4 – O Fantástico Reino de Ondion

Marcado para 4 de dezembro de 2025, o quarto filme de Detetives do Prédio Azul leva o trio de detetives para uma nova jornada mágica no Reino de Ondion, ampliando o universo da franquia infantil brasileira.

Traição Entre Amigas

Um suspense dramático que chega aos cinemas em 11 de dezembro de 2025, explorando segredos e conflitos ocultos em uma amizade abalada. O filme conta com a atriz Larissa Manoela.

Natal Sangrento

Também com estreia em 11 de dezembro de 2025, o terror natalino promete tensão, sustos e uma trama sangrenta para o fim de ano.

Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada

A animação chega aos cinemas em 25 de dezembro de 2025, trazendo Bob Esponja e sua turma em uma nova aventura hilária e cheia de ação para toda a família.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Domingo Maior hoje exibe o filme Invasão com Gabrielle Union

Temperatura Máxima de hoje vai passar Creed III

Confira programação da Sessão da Tarde da semana de 1 a 5 de dezembro

Spoiler: quem morre em Stranger Things 5 no volume 1

Quem é Holly em Stranger Things 5, personagem de Nell Fisher

MIB-Homens de Preto 3 é o filme da Sessão da Tarde hoje

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes