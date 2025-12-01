Confira a lista de filmes que vão lançar em dezembro de 2025

A agenda de filmes que vão lançar em dezembro de 2025 promete grandes produções, reboot de clássicos e novidades no streaming. Veja abaixo os títulos já confirmados para chegar ao público no último mês do ano.

Avatar 3

O novo capítulo da franquia de James Cameron chega em dezembro e deve expandir o universo de Pandora com mais ação, drama e aprofundamento dos Na’vi. A previsão de lançamento internacional fica entre 15 e 19 de dezembro de 2025.

Silent Night, Deadly Night 2025

Marcado para estrear no Brasil em 11 de dezembro de 2025, o reboot do clássico slasher promete resgatar o clima sombrio da franquia com uma nova abordagem do terror natalino.

Anaconda 2025)

Previsto para 25 de dezembro de 2025, o reboot da saga traz humor e terror, com elenco estrelado e uma nova aventura envolvendo a icônica anaconda gigante.

Troll 2

Com lançamento programado para 1º de dezembro de 2025 via streaming, a sequência aposta na fantasia e na aventura para abrir o mês com diversão para toda a família.

Oh. What. Fun.

A comédia natalina chega ao streaming em 3 de dezembro de 2025, trazendo uma proposta leve e bem-humorada para o período de festas.

Soldado de Chumbo

O filme chega em dezembro de 2025 e promete emocionar com uma trama envolvente, misturando fantasia, drama e aventura em clima natalino.

D.P.A. 4 – O Fantástico Reino de Ondion

Marcado para 4 de dezembro de 2025, o quarto filme de Detetives do Prédio Azul leva o trio de detetives para uma nova jornada mágica no Reino de Ondion, ampliando o universo da franquia infantil brasileira.

Traição Entre Amigas

Um suspense dramático que chega aos cinemas em 11 de dezembro de 2025, explorando segredos e conflitos ocultos em uma amizade abalada. O filme conta com a atriz Larissa Manoela.

Natal Sangrento

Também com estreia em 11 de dezembro de 2025, o terror natalino promete tensão, sustos e uma trama sangrenta para o fim de ano.

Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada

A animação chega aos cinemas em 25 de dezembro de 2025, trazendo Bob Esponja e sua turma em uma nova aventura hilária e cheia de ação para toda a família.