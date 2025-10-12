Confira os filmes da Sessão da Tarde da semana de 13 a 17 de outubro

De 13 a 17 de outubro de 2025, a Sessão da Tarde da semana inclui filmes de comédia e drama para toda a família assistir junta! A transmissão da TV Globo começa após a reprise da novela “Terra Nostra”, de segunda a sexta-feira, então confira o cronograma e aproveite!

Uma Nova Chance

Maya é uma caixa de supermercado insatisfeita com sua vida profissional. Porém, tudo muda com uma pequena alteração em seu currículo e suas redes sociais.

O Ódio que Você Semeia

Starr é uma adolescente negra que vê o amigo de infância ser assassinado por policiais brancos. Única testemunha, a garota recebe pressão de todos os lados para se posicionar diante do caso.

Professor Peso Pesado

Scott Voss é um simples professor de Biologia que tenta impedir que sua escola, para conter gastos, deixe de oferecer uma disciplina eletiva que considera importante. Sem saber o que fazer, ele decide se tornar um lutador de artes marciais mistas para tentar juntar uma boa quantidade de dinheiro.

A Menina que Acredita em Milagres

Acometida por um tumor cerebral, a menina Sara descobre o dom de curar seres vivos com o poder da oração, após ser impactada pelas palavras de um pastor. Ela logo se torna uma celebridade nacional, mas a fama começa a afetar a vida da menina negativamente.

A Caminho de Casa

Lucas é um estudante de veterinária que vive com Bella, sua cadelinha especial e inseparável. Um dia, ela é encontrada perdida na rua pelo controle de animais e acaba sendo levada para um abrigo a 400 milhas de distância de seu dono. Mas a surpreendente lealdade de Bella a encoraja a iniciar uma longa e solitária jornada de volta para casa, emocionando a todos que cruzam o seu caminho.