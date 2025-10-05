Cinema & TV

Confira os filmes da Sessão da Tarde da semana de 6 a 10 de outubro

Filme começa após a novela Terra Nostra, de segunda a sexta-feira

Escrito por Anny Malagolini
Confira os filmes da Sessão da Tarde da semana Foto: reprodução

Tem feriado em breve e, de 6 a 10 de outubro de 2025, a Sessão da Tarde da semana inclui filmes de comédia e drama para toda a família assistir junta! A transmissão da TV Globo começa após a reprise da novela “Terra Nostra”, então confira o cronograma e aproveite!

Meu Malvado Favorito 3

Gru e as meninas, junto com os atrapalhados minions, combatem o ex-vilão Balthazar Bratt, que volta em busca de vingança após cair em esquecimento. No meio tempo, Gru descobre que tem um irmão gêmeo.

Elsa e Fred: um amor de paixão

Elsa é uma mulher de idade que vive sozinha. Um dia, ela comete uma barbeiragem ao sair com o carro e quebra os faróis do carro de Lydia, a filha de seu novo vizinho, Fred. Revoltada com o ocorrido, Lydia exige que Elsa pague o conserto. O filho de Elsa aceita cobrir os danos mas, ao entregar o cheque a Fred, Elsa lhe conta uma história triste que acaba convencendo-o a recusar o valor. Com o tempo, Elsa e Fred se aproximam cada vez mais, apesar do temperamento bastante diferente. Enquanto ela é cheia de vida, ele é rabugento e mal quer sair de casa.

Quarto de Guerra

Uma família aparentemente perfeita procura resolver seus problemas com a ajuda de Clara, uma mulher mais velha e sábia. O elenco tem Alena Pitts, Karen Abercrombie, Michael Jr., Priscilla C. Shirer, T. C. Stallings.

Espelho, Espelho Meu

Após a morte do rei, sua esposa assume o comando do reino. Extremamente vaidosa, ela passa a cobrar cada vez mais impostos para sustentar uma vida de opulência. Ao mesmo tempo mantém presa em seu quarto a enteada, Branca de Neve. Ao completar 18 anos, a jovem resolve sair do castelo e conhecer a realidade do reino. Horrorizada com a situação de fome e miséria do povo, ela retorna decidida a derrubar a rainha.

A Proposta

Margaret Tate é uma executiva canadense que cria um péssimo clima entre seus subordinados no escritório americano em que trabalha. Quando chega a notícia de que está prestes a ser deportada para seu país, ela se apressa em arranjar um casamento de conveniência com seu jovem assistente, Andrew Paxton, a quem persegue e inferniza há anos.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

VOTE: quem vai matar Odete Roitman na novela Vale Tudo

Leonardo se recupera em Vale Tudo ou não?

Enquete A Fazenda 17: Duda, Walério ou Renata, quem sai?

Saiba o dia que Leonardo vai aparecer na novela Vale Tudo

Tela Quente hoje exibe o filme Spiritwalker – Identidade Perdida

Atriz Berta Loran morre aos 99 anos; relembre novelas

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes