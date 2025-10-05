Confira os filmes da Sessão da Tarde da semana de 6 a 10 de outubro

Tem feriado em breve e, de 6 a 10 de outubro de 2025, a Sessão da Tarde da semana inclui filmes de comédia e drama para toda a família assistir junta! A transmissão da TV Globo começa após a reprise da novela “Terra Nostra”, então confira o cronograma e aproveite!

Meu Malvado Favorito 3

Gru e as meninas, junto com os atrapalhados minions, combatem o ex-vilão Balthazar Bratt, que volta em busca de vingança após cair em esquecimento. No meio tempo, Gru descobre que tem um irmão gêmeo.

Elsa e Fred: um amor de paixão

Elsa é uma mulher de idade que vive sozinha. Um dia, ela comete uma barbeiragem ao sair com o carro e quebra os faróis do carro de Lydia, a filha de seu novo vizinho, Fred. Revoltada com o ocorrido, Lydia exige que Elsa pague o conserto. O filho de Elsa aceita cobrir os danos mas, ao entregar o cheque a Fred, Elsa lhe conta uma história triste que acaba convencendo-o a recusar o valor. Com o tempo, Elsa e Fred se aproximam cada vez mais, apesar do temperamento bastante diferente. Enquanto ela é cheia de vida, ele é rabugento e mal quer sair de casa.

Quarto de Guerra

Uma família aparentemente perfeita procura resolver seus problemas com a ajuda de Clara, uma mulher mais velha e sábia. O elenco tem Alena Pitts, Karen Abercrombie, Michael Jr., Priscilla C. Shirer, T. C. Stallings.

Espelho, Espelho Meu

Após a morte do rei, sua esposa assume o comando do reino. Extremamente vaidosa, ela passa a cobrar cada vez mais impostos para sustentar uma vida de opulência. Ao mesmo tempo mantém presa em seu quarto a enteada, Branca de Neve. Ao completar 18 anos, a jovem resolve sair do castelo e conhecer a realidade do reino. Horrorizada com a situação de fome e miséria do povo, ela retorna decidida a derrubar a rainha.

A Proposta

Margaret Tate é uma executiva canadense que cria um péssimo clima entre seus subordinados no escritório americano em que trabalha. Quando chega a notícia de que está prestes a ser deportada para seu país, ela se apressa em arranjar um casamento de conveniência com seu jovem assistente, Andrew Paxton, a quem persegue e inferniza há anos.