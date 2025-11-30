Cinema & TV

Confira programação da Sessão da Tarde da semana de 1 a 5 de dezembro

Filmes começam após a novela Terra Nostra

Escrito por Anny Malagolini
Sessão da Tarde da semana Foto: reprodução

A Sessão da Tarde desta semana, de 1 a 5 de dezembro de 2025, exibe uma programação de filmes que inclui grandes sucessos de bilheteria, como Shrek 2. Os longas serão exibidos logo após a reprise de Terra Nostra, por volta das 15h30. Confira a lista completa dos filmes da Sessão da Tarde da semana.

Kong – A Ilha da Caveira

A semana começa com um filmão na Sessão da Tarde. Em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, dois aviões, um americano e outro japonês, são abatidos em pleno combate aéreo. Os pilotos sobrevivem, chegando a uma ilha desconhecida no Pacífico Sul. Lá, eles dão continuidade à batalha, sendo surpreendidos pela aparição de um macaco gigante: Kong.

Em 1973, Bill Randa tenta obter junto a um político norte-americano a verba necessária para bancar uma expedição à tal ilha perdida. Ele acredita que lá existam monstros, mas precisa de provas concretas. Após obter a quantia, ele coordena uma expedição que reúne militares, liderados pelo coronel Preston Packard, o rastreador James Conrad e a fotógrafa Mason Weaver.

A História de Simone Biles

Na terça, o filme exibido será A História de Simone Biles. A trajetória da atleta, desde sua vida em um orfanato até as incontáveis horas de treino que a levaram até as Olimpíadas do Rio, em 2016. O longa também destaca o apoio incondicional que a Simone recebeu de sua família, seus pais adotivos — que na realidade eram seus avós — Ron (Julius Tennon, How to Get Away With Murder) e Nellie Biles (Tisha Campbell-Martin, Eu, a Patroa e as Crianças).

Shrek 2

Na quarta-feira, o clássico está de volta! Estamos falando de Shrek 2. O pai de Fiona descobre que sua filha não se casou com o príncipe a quem estava prometida e que se tornou uma ogra. Agora, Shrek tem que lutar para provar o seu valor e recuperar a esposa.

Detetives do Prédio Azul

Pippo, Sol, Bento e Berenice se veem em apuros quando Severino encontra um objeto pendurado em um penhasco. O que parecia uma inofensiva relíquia era, na verdade, uma das faces do ‘Medalhão de Uzur’, responsável por controlar e manipular toda a magia existente no mundo. Assim que coloca o artefato no pescoço, o porteiro começa a se transformar em uma figura maligna. Numa corrida contra o tempo, os detetives e a feiticeira partem em uma aventura até o congelante e mágico Fim do Mundo, em busca da metade do bem do medalhão.

Pai em Dose Dupla 2

Para encerrar a semana de filmes, o público vai assistir Pai em Dose Dupla 2. Após resolverem suas diferenças, Brad e Dusty precisam agora lidar com uma nova situação complicada: a súbita aparição de seus pais, que possuem comportamentos bem diferentes.

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

