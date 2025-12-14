Confira programação da Sessão da Tarde da semana de 15 a 19 de dezembro

A Sessão da Tarde desta semana, de 15 a 19 de dezembro de 2025, exceto na quarta-feira, exibe uma programação de filmes que inclui grandes sucessos, como Velozes e Furiosos 6. Os longas serão exibidos logo após a reprise de Terra Nostra, por volta das 15h30. Confira a lista completa dos filmes da Sessão da Tarde da semana.

Roubo nas Alturas

A semana de filmes começa com Roubo nas Alturas. Josh Kovacs era um funcionário exemplar de um dos prédios mais badalados de Nova York, conhecido como A Torre. Lá, ele é uma espécie de chefe de uma equipe de profissionais “mais ou menos” qualificados, como Lester, Cole Howard, Odessa e Rick, entre outros. A vida de todos vira de cabeça para baixo quando Arthur Shaw, o bilionário ocupante da cobertura, é preso pelo FBI por ter cometido uma fraude, transformando o fundo de pensão de toda a equipe em pó. Disposto a recuperar a grana deles, Josh convida um vizinho para ajudá-lo a descobrir aonde foi parar esse dinheiro para pegá-lo de volta e fazer justiça, tendo em vista que nem o FBI sabe do destino da fortuna.

O Caçador e a Rainha do Gelo

Na terça, o filme é O Caçador e a Rainha do Gelo. Freya é a irmã boa da toda poderosa Rainha Ravenna. Depois de passar por um trauma, no entanto, ela desperta para os poderes mágicos e se isola. Longe da irmã, ela constrói seu próprio reinado – se torna a Rainha do Gelo –, onde recruta crianças para compor seu exército, sob duas ordens: jurar obediência a ela e que os jovens abdiquem de qualquer forma de amor. Dois dos pequenos mais talentosos para o combate, Erik e Sara, crescem e se apaixonam. Quando Freya percebe que foi “traída”, no entanto, separa os dois. Paralelamente, o poderoso espelho mágico é dado como desaparecido. E será preciso impedir que o objeto caia nas mãos da nova rainha.

Pai em Dose Dupla

Pai em Dose Dupla será exibido na quinta. Após resolverem suas diferenças, Brad e Dusty precisam agora lidar com uma nova situação complicada: a súbita aparição de seus pais, que possuem comportamentos bem diferentes.

Velozes e Furiosos 6

A semana encerra a semana com um clássico. Em Velozes e Furiosos 6, os heróis se espalham pelo mundo após o golpe de Dom e Brian no Rio de Janeiro, que deixou o grupo com US$100 milhões. Mas a incapacidade de voltar para casa e viver em um lar tornou suas vidas incompletas. Enquanto isso, Hobbs esteve perseguindo uma organização de mercenários sobre rodas, um grupo de homens cruéis divididos em 12 países, cujo mentor tem ajuda da destemida Letty, a antiga namorada de Dom, que ele acreditava estar morta. A única maneira de parar este grupo de criminosos é superá-los nas ruas, por isso Hobbs pede a Dom para reunir um grupo de elite em Londres. A recompensa? Perdão a todos eles, para poderem voltar para as suas casas e tornarem suas famílias completas novamente.