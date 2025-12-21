Cinema & TV

Confira programação da Sessão da Tarde da semana de 22 a 28 de dezembro

Filmes começam após a novela Terra Nostra

Escrito por Anny Malagolini
Sessão da Tarde da semana de 22 a 28 de dezembro Foto: reprodução

A Sessão da Tarde da semana entra no clima do Natal com uma seleção especial de filmes para embalar a programação da TV Globo. Entre os dias 22 e 28 de dezembro, a faixa traz O Grinch e outras histórias para curtir em família durante o recesso de fim de ano. Os longas serão exibidos logo após a reprise de Terra Nostra, por volta das 15h30.

Noelle

Para começar a semana de Natal, o público vai assistir Noelle. Filha do Papai Noel, Noelle sempre teve que apoiar e encorajar seu irmão Nick, que está prestes a assumir o papel do pai. Quando Nick desaparece pouco antes do Natal, Noelle embarca em uma jornada divertida e sincera para encontrá-lo, descobrindo, então, o que realmente significa a data.

Operação Presente

Operação Presente é o filme escolhido para terça-feira. Como é que Papai Noel consegue entregar todos os presentes em uma única noite? Em um lugar escondido no Polo Norte, encontra-se a resposta. Em meio à chamada “operação presente”, Arthur tem um missão muito especial que precisa ser concluída antes do amanhecer da manhã de Natal.

Genie – A Magia do Natal

Na véspera de Natal, o filme escolhido é Genie. Misture ” Um Duende em Nova York” com “Aladdin” e você terá algo como “O Gênio”, um novo filme da Peacock que é genuinamente agradável. Um homem muito viciado em trabalho e ambicioso quase perde tudo aquilo de mais valor, financeiro e emocional, e o que ele mais amava afetivamente.

O Grinch

O Dia de Natal, quinta-feira, exibe um clássico. O Grinch é um ser verde que não suporta o Natal e, todo ano, precisa aturar que os habitantes da cidade vizinha de Quemlândia comemorem a data. Decidido a acabar com a festa, ele resolve invadir os lares dos vizinhos e roubar tudo o que está relacionado ao Natal.

Homem-Formiga

Para encerrar a semana, teremos um filme do universo Marcel: Homem-Formiga. Dr. Hank Pym é o inventor da fórmula/ traje que permite o encolhimento. Anos depois da descoberta, precisa impedir que seu ex-pupilo Darren Cross consiga replicar o feito e vender a tecnologia para HYDRA.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

