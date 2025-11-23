Confira programação da Sessão da Tarde da semana de 24 a 28 de novembro

A Sessão da Tarde desta semana, de 24 a 28 de novembro de 2025, exibe uma programação recheada de filmes clássicos e queridinhos do público na TV Globo. Entre os destaques está “MIB – Homens de Preto 3”, além de títulos de ação, drama e comédia que entram no ar logo após a reprise de Terra Nostra. Confira a lista completa dos filmes da Sessão da Tarde da semana.

Mais que Vencedores

Mais que Vencedores abre a semana, na segunda-feira. Um treinador de basquete do ensino médio se voluntaria para treinar uma adolescente com dificuldades na corrida de longa distância.

Incontrolável

Na terça-feira, o filme se chama Incontrolável. Uma composição carregada de produtos altamente tóxicos está desgovernada e o perigo é iminente. Um condutor e um maquinista experiente precisam evitar que uma pequena cidade em seu caminho seja destruída. A única saída é botar em prática uma operação muito arriscada, mas o tempo corre contra eles.

MIB 3

MIB – homens de Preto 3 será exibido na quarta-feira. O Agente J viaja no tempo para impedir os planos de Boris, um alienígena que escapou de uma prisão lunar de segurança máxima e assassinou o Agente K. Ao voltar no tempo, J conhece o jovem Agente K e logo descobre um grande segredo do colega. Juntos, eles irão lutar para deter o perigoso assassino de uma vez por todas.

Mr. Church

Na quinta-feira, baseado em uma história real, o filme gira em torno de um chefe de cozinha que é contratado pelo patriarca de uma família para ser o cozinheiro da casa e fazer as refeições da namorada e da filha dele após sua morte.

Barraco de Família

Em Barraco de Família, Cleide recebe a visita de sua filha Kellen, uma funkeira de sucesso que, depois de um ano sem dar notícias, reaparece na vila suburbana onde a família mora. Como toda mãe que se preze, Cleide sabe que onde há fumaça, há fogo, e logo desconfia da mudança repentina de atitude da filha. O fato é que depois de ser cancelada por causa de um vídeo vazado na internet, a funkeira Kellen tentará voltar às suas origens e precisará da ajuda da mãe para recuperar sua carreira. Vai rolar muita confusão nesse barraco de família.