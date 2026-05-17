Conheça os participantes do Masterchef 2026 e as cidades
Disputa contará com as avaliações dos chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça
A 13ª temporada do MasterChef Brasil já tem data para começar: a nova edição do reality culinário da Band estreia no dia 26 de maio, às 22h30. O programa vai reunir 24 cozinheiros amadores que disputarão o tradicional avental do programa e uma vaga definitiva na competição. Saiba quem são eles:
Quem são os participantes do MasterChef Brasil 2026?
A nova edição reúne candidatos de diferentes regiões do país e profissões variadas. Entre os selecionados estão médicos, influenciadores, empresários, estudantes e profissionais ligados à área criativa.
Confira os 24 participantes confirmados no elenco inicial:
- Gabriela, médica de Salvador (BA)
- Reinaldo, esteticista de Canoinhas (SC)
- Nuri, diretor executivo de São Paulo (SP)
- Giovana, publicitária e influenciadora de São Paulo (SP)
- Larissa, montadora veicular de São Bernardo do Campo (SP)
- Pablo, designer de calçados de Presidente Prudente (SP)
- Patric, engenheiro ambiental de Porto Velho (RO)
- Jéssica, bombeira de São Paulo (SP)
- Carla, médica de Petrolina (PE)
- Marcelo, estudante de jornalismo de Ipatinga (MG)
- Maria Antônia, influenciadora de Ubá (MG)
- Everaldo, consultor de Castanhal (PA)
- Giovanni, empresário de Goiânia (GO)
- Felipe, engenheiro agrônomo de Arthur Nogueira (SP)
- Matheus, zootecnista de Goiânia (GO)
- Júlia, influenciadora do Rio de Janeiro (RJ)
- Aline, dona de casa de Belo Horizonte (MG)
- Victor Hugo, estudante de nutrição de Franca (SP)
- Rodrigo, dentista de Pedreiras (PI)
- Mariana, gerente criativa de Curitiba (PR)
- Maria Eduarda, designer de Mogi das Cruzes (SP)
- Taís, influenciadora de São Paulo (SP)
- Gabriel, empresário de São Paulo (SP)
- Jesuino, estilista de São Paulo (SP)
Como será a dinâmica da temporada?
Seguindo a linha adotada nas primeiras chamadas da temporada 2026, os episódios iniciais terão inspiração no universo das copas e torneios. Na estreia, os participantes serão separados em quatro equipes com seis integrantes cada, enfrentando provas eliminatórias e desafios de pressão logo de cara.
Ao fim da primeira rodada, apenas 18 competidores seguem na disputa após as avaliações dos chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, que continuam no comando da bancada nesta temporada.
O formato mantém a essência que consolidou o reality como um dos programas gastronômicos mais populares da TV brasileira. Os participantes passam por provas técnicas, desafios em grupo e testes criativos que exigem rapidez, repertório culinário e controle emocional.
Além da disputa pelo troféu do programa, os cozinheiros precisam conquistar os jurados semana após semana para evitar eliminações. A expectativa da emissora é repetir o sucesso das últimas edições, apostando em provas mais intensas e em um elenco diverso.
O MasterChef Brasil será exibido na Band, com transmissão simultânea no site oficial da emissora e no aplicativo Bandplay.