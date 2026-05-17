Conheça os participantes do Masterchef 2026 e as cidades

A 13ª temporada do MasterChef Brasil já tem data para começar: a nova edição do reality culinário da Band estreia no dia 26 de maio, às 22h30. O programa vai reunir 24 cozinheiros amadores que disputarão o tradicional avental do programa e uma vaga definitiva na competição. Saiba quem são eles:

Quem são os participantes do MasterChef Brasil 2026?

A nova edição reúne candidatos de diferentes regiões do país e profissões variadas. Entre os selecionados estão médicos, influenciadores, empresários, estudantes e profissionais ligados à área criativa.

Confira os 24 participantes confirmados no elenco inicial:

Gabriela, médica de Salvador (BA)

Reinaldo, esteticista de Canoinhas (SC)

Nuri, diretor executivo de São Paulo (SP)

Giovana, publicitária e influenciadora de São Paulo (SP)

Larissa, montadora veicular de São Bernardo do Campo (SP)

Pablo, designer de calçados de Presidente Prudente (SP)

Patric, engenheiro ambiental de Porto Velho (RO)

Jéssica, bombeira de São Paulo (SP)

Carla, médica de Petrolina (PE)

Marcelo, estudante de jornalismo de Ipatinga (MG)

Maria Antônia, influenciadora de Ubá (MG)

Everaldo, consultor de Castanhal (PA)

Giovanni, empresário de Goiânia (GO)

Felipe, engenheiro agrônomo de Arthur Nogueira (SP)

Matheus, zootecnista de Goiânia (GO)

Júlia, influenciadora do Rio de Janeiro (RJ)

Aline, dona de casa de Belo Horizonte (MG)

Victor Hugo, estudante de nutrição de Franca (SP)

Rodrigo, dentista de Pedreiras (PI)

Mariana, gerente criativa de Curitiba (PR)

Maria Eduarda, designer de Mogi das Cruzes (SP)

Taís, influenciadora de São Paulo (SP)

Gabriel, empresário de São Paulo (SP)

Jesuino, estilista de São Paulo (SP)

Como será a dinâmica da temporada?

Seguindo a linha adotada nas primeiras chamadas da temporada 2026, os episódios iniciais terão inspiração no universo das copas e torneios. Na estreia, os participantes serão separados em quatro equipes com seis integrantes cada, enfrentando provas eliminatórias e desafios de pressão logo de cara.

Ao fim da primeira rodada, apenas 18 competidores seguem na disputa após as avaliações dos chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, que continuam no comando da bancada nesta temporada.

O formato mantém a essência que consolidou o reality como um dos programas gastronômicos mais populares da TV brasileira. Os participantes passam por provas técnicas, desafios em grupo e testes criativos que exigem rapidez, repertório culinário e controle emocional.

Além da disputa pelo troféu do programa, os cozinheiros precisam conquistar os jurados semana após semana para evitar eliminações. A expectativa da emissora é repetir o sucesso das últimas edições, apostando em provas mais intensas e em um elenco diverso.

O MasterChef Brasil será exibido na Band, com transmissão simultânea no site oficial da emissora e no aplicativo Bandplay.