Domingo Maior hoje exibe o coreano ‘Força Bruta’

Na noite de hoje, no Domingo Maior, a Globo exibe o filme sul-coreano Força Bruta. A transmissão começa às 23h35. Seguido por Ma Seok-do, que se dirige a um país estrangeiro para extraditar um suspeito. No entanto, ele descobre casos de assassinato adicionais e também informações sobre um assassino que cometeu crimes contra turistas por muitos anos.

Qual o filme do Domingo Maior de hoje?

O filme de ação produzido localmente, “The Roundup “, entrou para os livros de recordes e elevou a bilheteria coreana a níveis não vistos em mais de dois anos. O longa é de 2022.

O filme é uma sequência do sucesso de 2017 “The Outlaw”, no qual Don Lee (também conhecido como Ma Dong-seok) interpreta um policial durão, apelidado de “policial bestial”. Em “The Roundup”, o personagem de Lee viaja para o Vietnã para uma extradição, mas, ao chegar lá, descobre uma série de outros assassinatos.

Na trama, Ma Seok-do continua atuando na Unidade de Crimes Graves da Polícia de Geumcheon. Depois de conter um criminoso armado de forma nada convencional, ele é enviado ao Vietnã ao lado de seu capitão em uma missão que supostamente seria uma viagem de descanso. No entanto, a dupla descobre que precisa lidar com um fugitivo coreano aterrorizado por um perigoso sequestrador conhecido pela extrema crueldade.

O vilão Kang, interpretado por Son Suk-ku, comanda um esquema de sequestro de turistas coreanos ricos no Vietnã e elimina suas vítimas mesmo após o pagamento do resgate. Quando um empresário milionário quebra um acordo com o criminoso, Kang decide levar sua vingança para a Coreia do Sul, dando início a uma caçada marcada por confrontos violentos e momentos de humor inesperados.

Assim como no primeiro filme, “The Roundup” equilibra cenas de ação pesadas com situações engraçadas construídas principalmente pela interação entre os personagens. O destaque continua sendo Ma Dong-seok, que transforma Ma Seok-do em um herói carismático, desajeitado e extremamente eficiente, capaz de resolver qualquer conflito no soco, mas sem perder o lado humano.

Além das lutas intensas e perseguições bem coreografadas, o longa também chama atenção pelo elenco de apoio e pelo antagonista marcante. O resultado é um filme de ação dinâmico, divertido e violento na medida certa, reforçando o sucesso da franquia sul-coreana.

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