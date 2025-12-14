Domingo Maior hoje exibe o filme Crimes na Madrugada

A TV Globo exibe no Domingo Maior de hoje, 14 de dezembro, o filme policial Crimes na Madrugada. A exibição começa na madrugada de segunda, às 00h20 (horário de Brasília), após A Ciência do Crime.

Sobre o que é o filme do Domingo Maior de hoje

Crimes na Madrugada é um filme de um policial de Las Vegas que precisa resgatar o filho sequestrado por criminosos. Dirigido por Baran bo Odar e escrito por Andrea Berloff, o longa é um remake do francês de 2011 Uma Noite de Insônia. O filme até consegue ser espirituoso em alguns momentos e gerar tensão em outros, mas nunca o suficiente para se impor.

A carga emocional, centrada na angústia do protagonista em salvar o filho, existe, mas não se desenvolve a ponto de transformar a história em um melodrama de ação consistente. Fiel ao original, o filme começa já em movimento, no meio de uma perseguição de carros.

O detetive Vincent Downs (Jamie Foxx) e seu parceiro Sean Cass (T.I.) roubam um grande carregamento de cocaína de traficantes ligados ao chefão do crime local, Rob Novak (Scoot McNairy), que abastece os clientes endinheirados de um hotel-cassino administrado por Stanley Rubino (Dermot Mulroney). A retaliação vem rápido: os criminosos sequestram Thomas (Octavius J. Johnson), filho de Vincent, para forçar a devolução da droga.

A partir daí, “Crimes na Madrugada” se desenrola como uma versão mais enxuta e intimista de “Duro de Matar”. Vincent passa a circular pelos bastidores do hotel-cassino em uma corrida contra o tempo para salvar o filho. Essa missão também serve de gatilho para um conflito mais pessoal: divorciado de Dena (Gabrielle Union) e distante do garoto por viver mergulhado no trabalho, ele precisa lidar com os próprios erros enquanto enfrenta os bandidos.

O tema da reconciliação familiar permeia todo o filme, ainda que nunca seja explorado com profundidade. A situação se complica ainda mais por conta de um ferimento a faca sofrido logo no início da história. Entre brigas e improvisos, Vincent precisa parar para cuidar da lesão, o que rende alguns dos raros momentos de humor do longa.

Tão focado em salvar o filho e resolver a crise sem chamar a atenção dos superiores, o personagem praticamente ignora a própria dor, até que a ação desacelera e ela volta a se impor. Há também uma trama paralela envolvendo a detetive Jennifer Bryant (Michelle Monaghan), colega de Vincent que foi brutalmente agredida em uma operação antidrogas malsucedida. Aos poucos, surgem indícios de que esse caso e o drama do protagonista estão conectados. Enquanto Jennifer e seu parceiro Doug Dennison (David Harbour) investigam o que acontece no hotel, o filme assume contornos de thriller conspiratório, com revelações que, embora previsíveis, são bem executadas o bastante para manter algum interesse.

