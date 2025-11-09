Domingo Maior hoje exibe o filme Jackie Brown de Quentin Tarantino

Para encerrar a semana, o Domingo Maior hoje, 9 de novembro, traz o filme Jackie Brown do diretor Quentin Tarantino. A exibição começa na madrugada de segunda, às 00h20 (horário de Brasília), após o festival Afropunk.

Sobre o que é o filme do Domingo Maior de hoje

Jackie Brown é uma comissária de bordo que se vê envolvida em um esquema de contrabando de dinheiro para seu chefe, um traficante de armas. Quando a polícia tenta usar Jackie para chegar ao chefe, ela elabora um plano — com a ajuda de um agente de fiança — para ficar com o dinheiro para si mesma.

Este é o filme que prova que Tarantino é um talento genuíno, e não apenas um prodígio de dois filmes. Não é uma repetição de “Cães de Aluguel” ou “Pulp Fiction”, mas um filme novo, com um estilo próprio, que evoca a magia peculiar de Elmore Leonard – que eleva o romance policial a uma forma de comédia sociológica. Há uma cena em que o ex-presidiário Louis (Robert De Niro) e a amante viciada em drogas de Ordell (Bridget Fonda) discutem uma fotografia pregada na parede, e é tão perfeitamente escrita, cronometrada e interpretada que me fez aplaudir.

Tarantino tem muitas cenas ótimas neste filme. A cena em que um personagem atrai outro para a morte, tentando-o com frango e waffles. A cena em que uma mulher insistente dá uma sugestão a mais. A cena em que um homem aparece de manhã para pegar de volta a arma que uma mulher pegou emprestada na noite anterior. O momento em que Jackie Brown usa uma única frase, perfeitamente cronometrada, para resolver todos os seus problemas. Vale a pena!

Veja também os filmes da Sessão da Tarde da Semana.