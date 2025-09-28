Domingo Maior hoje vai passar filme Cópias – de volta a vida

A TV Globo exibe no Domingo Maior de hoje o filme “J Cópias – de volta a vida”, protagonizado por Keanu Reeves. A transmissão começa na madrugada de 29 de setembro, às 00h40 (horário de Brasília), após os melhores momentos de Circuito Sertanejo.

Qual o Filme Domingo Maior hoje?

Neste domingo, a Globo exibe o filme Cópias – de volta a vida. Reeves estrela em Réplicas como William Foster, um cientista que pesquisa e desenvolve uma tecnologia que lhe permitirá copiar as vias neurais de uma pessoa recentemente falecida e transferi-las para um corpo sintético. No entanto, apesar de sua insistência de que está prestes a realizar um grande avanço, o chefe de William, Jones (John Ortiz) – que trabalha para uma poderosa empresa chamada Bionyne – informa que ele está ficando sem tempo e precisa entregar os resultados em seu próximo teste ou correr o risco de ter sua pesquisa encerrada para sempre.

Ainda lutando para descobrir o que está perdendo com seus experimentos, William tira uma folga do trabalho para passar um tempo com sua esposa Mona (Alice Eve) e seus filhos em uma curta viagem.

Tudo muda em um instante quando, a caminho das férias, os Fosters sofrem um acidente que deixa Mona e as crianças mortas. Atormentado e desesperado para mudar seu destino, William usa sua tecnologia de escaneamento cerebral e se une ao seu colega de trabalho e amigo Ed Whittle (Thomas Middleditch) – um colega cientista que vem desenvolvendo tecnologia de clonagem de ponta – para trazer sua família de volta dos mortos.

Ao fazer isso, William é forçado a fazer uma escolha terrível que pode impactar para sempre seu relacionamento com a esposa e os filhos, caso ele e Ed consigam trazê-los de volta à vida (e evitar serem descobertos por seus chefes na Bionyne ao longo do caminho).

O elenco conta com os atores Alice Eve; Emily Alyn Lind; John Ortiz; Keanu Reeves; Nyasha Hatendi; Tatá Guarnieri; Thomas Middleditch.

