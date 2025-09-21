Domingo Maior hoje vai passar filme John Wick – de volta ao jogo

Faixa de filme da Globo começa mais tarde neste domingo, após o The Town

A TV Globo exibe no Domingo Maior de hoje o filme “John Wick – de volta ao jogo”. A transmissão começa na madrugada de 22 de setembro, às 01h35 (horário de Brasília), após o novo reality show Estrela de Casa e The Town.

Qual o Filme Domingo Maior hoje?

John Wick é estrelado por Keanu Reeves, um lendário assassino de aluguel aposentado, lidando com o luto após perder o grande amor de sua vida. O filme começa como uma história íntima de luto antes de explodir em uma história implacável de vingança. Recentemente viúvo, John recebe Daisy, uma filhote de beagle deixada por sua falecida esposa Helen, um presente vivo que o ajudará a navegar no silêncio da ausência dela.

Daisy se torna mais do que um animal de estimação; ela é o último fio de amor de John, uma frágil lembrança de ternura e a tênue possibilidade de uma vida intocada pela violência.

Michael Nyqvist coestrela como Viggo Tarasov, um gângster russo. A história acompanha John enquanto ele retoma sua carreira em busca de vingança. O compositor Tyler Bates (Deadpool 2) e Joel J. Richard (Bailarina ) compuseram a trilha sonora do filme de 101 minutos; o supervisor musical John Houlihan (Ford vs Ferrari ) selecionou as agulhas em destaque.

