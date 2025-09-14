Domingo Maior hoje vai passar filme Rua Cloverfield

Após a exibição dos melhores momentos do The Town, a TV Globo exibe no no Domingo Maior de hoje o filme “Rua Cloverfield”. A transmissão começa na madrugada de 15 de setembro, às 01h45 (horário de Brasília), após o novo reality show Estrela de Casa e The Town.

Qual o Filme Domingo Maior hoje?

Rua Cloverfield é o filme do Domingo Maior. Após sobreviver a um acidente de carro, Michelle (Mary Elizabeth Winstead) acorda e se encontra em um bunker subterrâneo com dois homens. Howard (John Goodman) lhe conta que um ataque químico massivo tornou o ar irrespirável e que a única esperança de sobrevivência deles é permanecerem lá dentro.

Apesar do conforto de casa, a natureza controladora e ameaçadora de Howard faz com que Michelle queira escapar. Depois de resolver a situação por conta própria, a jovem finalmente descobre a verdade sobre o mundo exterior.

Considerado um dos maiores thrillers do século, “10 Cloverfield Lane”, seu título original, foi produzido por J.J. Abrams e realizado por Dan Trachtenberg. Mary Elizabeth Winstead lidera o elenco que reúne nomes como John Goodman e John Gallagher Jr.

