Domingo Maior hoje vai passar filme sobre o boxeador Ali

Após a exibição dos melhores momentos do The Town, a TV Globo exibe no no Domingo Maior de hoje o filme “Ali”, em homenagem ao boxeador. A transmissão começa na madrugada de 8 de setembro, às 01h25 (horário de Brasília), após o novo reality show Estrela de Casa.

Qual o Filme Domingo Maior hoje?

Ali é filme escolhido para o Domingo Maior. Cassius Clay era um grande lutador nos ringues de boxe e uma pessoa inteligente fora deles, onde impressionava pelo seu fácil palavreado. Ele logo se tornou uma das principais personalidades do esporte mundial nos anos 60, principalmente após se converter ao islamismo, trocar seu nome para Muhammad Ali e se recusar a lutar na Guerra do Vietnã.

Produção mostra como o pugilista foi gigante nos ringues e também na defesa dos direitos civis dos negros nos EUA. O longa tem no elenco os atores Will Smith (protagonista), Jamie Foxx e Jon Voight.

Embora talvez nenhum filme possa fazer justiça à fascinante vida e personalidade de Muhammad Ali, a direção de Mann e a atuação de Smith se combinam para causar um impacto sólido. O longa tem 2h 38m de duração.

Ali nasceu 17 de janeiro de 1942 em Louisville, Kentucky, nos Estados Unidos, e morreu no dia 3 de junho de 2016, no Arizona. Em 1984 foi diagnosticado com Mal de Parkinson.

