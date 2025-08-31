Domingo Maior hoje vai passar o filme Batman Begins

Após o Fantástico, a TV Globo exibe o filme o clássico “Batman Begins” no Domingo Maior de hoje. A transmissão deste 31 de agosto começa às 00h35 (horário de Brasília), após o novo reality show Estrela de Casa.

Qual o Filme Domingo Maior hoje?

Batman Begins é filme escolhido para o Domingo Maior. Ainda perturbado pela constante lembrança do assassinato de seus pais, Bruce Wayne decide viajar o mundo em busca de aprendizado e do conhecimento da mente criminosa. Anos depois, quando julga-se pronto, Wayne retorna a Gotham-City para lutar pela justiça, agora revelado em seu alter-ego Batman, um guerreiro mascarado que usará força e intelecto contra as sinistras forças do crime que se apoderaram da cidade. Com Christian Bale, Morgan Freeman, Michael Caine, Rutger Hauer, Liam Neeson e Katie Holmes.

Para os críticos, foi neste filme que o diretor Christopher Nolan começou a estabelecer suas tendências de sucesso de bilheteria: movimento de câmera dinâmico, cinematografia rica e uso intenso de uma trilha sonora de fundo majestosa.

Para quem não conseguir assistir o filme por causa do horário, a boa notícia é que a produção está disponível na HBO Max e também na Prime Video – ambos mediante assinatura.

