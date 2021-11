Enquete Um Lugar ao Sol: Christian fez certo ao assumir lugar de Renato?

A nova trama de Lícia Manzo já contou com várias reviravoltas, e promete ainda mais drama pela frente. Agora que você conhece a história da novela, os personagens e sabe que o protagonista interpretado por Cauã Reymond fica no lugar do irmão quando Renato acaba morto, o que o DCI quer saber é: o que você acha dessa decisão de Christian em assumir a identidade do gêmeo?

Troca de irmãos em Um Lugar ao sol

Nos capítulos mais recentes do folhetim, desta quarta (10) e quinta-feira (11), o público viu Renato sendo assassinato por traficantes. Depois disso, Christian foi abordado por Bárbara (Alinne Moraes), namorada de Renato, que não percebeu a diferença entre eles. O rapaz não contou que na verdade era gêmeo e agiu como se fosse Renato.

Enquanto isso, Lara (Andreia Horta), a grande paixão de Christian, reconheceu o corpo de Renato no IML, também sem saber que o amado tem um gêmeo, e sofreu com a perda. Daí em diante, apenas Ravi (Juan Paiva) saberá a verdadeira identidade de Christian, que agora viverá como Renato. O que você acha, o rapaz agiu bem ou mal ao decidir ficar no lugar do irmão em Um Lugar ao Sol?

Separados na infância

Órfãos, os irmãos tiveram destinos totalmente diferentes. Enquanto ainda eram pequenos, Renato foi adotado por uma família rica, teve tudo do bom e do melhor e uma vida bem sucedida na fase adulta. Já para Christian foi diferente, o rapaz cresceu em uma instituição e além de ter poucos bens, pode-se dizer que o personagem é bastante azarado, já que ele só passou por perrengues até este momento da novela Um Lugar ao Sol.

A dupla só se reencontra muitos anos depois da separação, quando Christian está prestes a fugir do Rio de Janeiro, para escapar de traficantes.

Bárbara se casará com desconhecido sem saber de nada

Namorada de Renato, a personagem de Alinne Moraes vai se casar com o amado sem estar ciente que na verdade ele é uma pessoa que ela não conhece. A moça vai perceber que o rapaz está mudado, mas seguirá o romance e chegará a ser casar com Christian, que já está na pele de Renato.

As cenas do casório vão ir ao ar no sábado (13) em Um Lugar ao Sol, ao não contar para Bárbara que na verdade seu nome é Christian, o irmão de Renato estará de certa forma enganando a garota, não é mesmo? O que acha disso? Conte para o DCI nos comentários!

