Ex-pupilo de Silvio Santos, Dudu Camargo é filho de quem?

Dudu Camargo, de 27 anos, é um dos participantes de A Fazenda 17, mas a fama do jovem começou aos 15 anos, quando começou a trabalhar no SBT. Considerado pupilo de Silvio Santos, o rapaz não tem nenhum laço familiar com os Abravanel.

Quem são os pais do Dudu Camargo?

O apresentador não vem de uma família de famosos. Uma das aparições da mãe de Dudu Camargo foi no Esquadrão da Moda, no SBT, em 2018. Andréia, que na época tinha 46 anos, passou por uma mudança no visual e recebeu dicas para andar na moda.

Apesar das polêmicas na vida pessoal, Dudu Camargo mostrar ser reservado com assuntos pessoais. A apresentadora Suyane Pessoa, da TV Meio Norte, confirmou pelas redes sociais que tem um relacionamento íntimo com o participante de A Fazenda. Mas frisou que a “relação não cabe em rótulos”.

O rapaz teve uma saída conturbada do SBT em 2023, que envolveu rumores e polêmicas nos bastidores. Além disso, foi condenado após assediar Simony. Após o desligamento do SBT, Camargo teve uma breve passagem pela TV Meio Norte, no Piauí, mas foi no reality show da Record que ele encontrou uma nova oportunidade de se manter em evidência.

Dudu imita Silvio Santos?

O público de A Fazenda tem criticado a forma com que Dudu Camargo conversa e gesticula, e apontam que o apresentador imita Silvio Santos. De fato, o apresentador já confessou ter se inspirado no fundador do SBT.