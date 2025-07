Fátima consegue casar com Afonso em Vale Tudo

Se tem uma pessoa focada em seus projetos, essa pessoa é a Maria de Fátima. A filha de Raquel decidiu que se casaria com o bilionário Afonso e seu plano irá se tornar realidade. O herdeiro da TCA pedirá a mão da vilã em casamento e os dois se mudarão para Paris. Mas a união não será um “foram felizes para sempre”. ‘

Durante o noivado, Afonso vai ter uma recaída com Solange e a moça ficará grávida. A diretora da Tomorrow não contará quem é o pai da criança, mesmo sabendo que é fruto do romance com o ex. Aliás, a rival de Fátima estará presente no casamento.

O matrimônio acontecerá de forma tradicional, com véu e grinalda. Raquel não deve ir à cerimônia, pois nessa altura da história ela já sabe foi a filha quem roubou os dólares, e não Ivan.

Após Fátima e Afonso dizerem sim na igreja, eles irão para a festa de casamento, embalada por Alok. Odete Roitman que não é boba nem nada, dá em cima do DJ.

Após o evento, o casal viaja para Paris e haverá uma passagem do tempo. No retorno, o rapaz verá que Fátima não é quem ele imaginava.

Crédito: Instagram/Alexandre Nero

A cena do capítulo teve spoiler graças ao ator Alexandre Nero, o Marco Aurélio, que divulgou a cena dos bastidores em suas redes sociais.

Como foi o casamento de Fátima e Afonso em 1988?

Na primeira versão de Vale Tudo, em 1988, Maria de Fátima e Afonso também se casaram. Antes da vilã subir ao altar, Raquel descobre que a filha foi quem roubou os dólares e em ataque de raiva acaba rasgando o vestido de noiva da menina.

Apesar da confusão, a cerimônia no religioso acontece e o casal vai viver em Paris por 1 ano. Enquanto estavam na França, César vai visitar a amante às escondidas e Fátima trai Afonso. Ela acaba engravidando e tenta dizer que o filho é do marido, mas Tia Celina blefa e diz que o sobrinho é estéril.

Depois de um exame de DNA, Afonso confirma que não é pai da criança e expulsa Fátima de casa. Antes de ir embora, a vilã dirá na cara do ricaço que se casou apenas por interesse e que nunca o amou. Afonso ficará arrependido por ter trocado Solange pela golpista.