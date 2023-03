Filme para o Dia da Mulher: 18 filmes para assistir dia 8 de março

Na imagem, o filme Adoráveis Mulheres (à esquerda) e O Sorriso de Mona Lisa (à direita) podem ser boas opções para quem busca dicas do que assistir no Dia internacional das Mulheres - Foto: Reprodução/Divulgação/Sony Pictures/Columbia Pictures

O Dia Internacional da Mulher é uma data para relembrar um trágico momento da história. Por isso, neste dia é importante homenagear o universo feminino, celebrando histórias de mulheres inabaláveis, inteligentes e inspiradoras. Para quem procura algum filme sobre o tema, fizemos uma seleção do que você pode encontrar para assistir.

Por que o Dia Internacional da Mulher é comemorado em 8 de março?

Filme Adoráveis Mulheres é ideal para o Dia da Mulher

Adaptação de um clássico da literatura norte-americana, o filme Adoráveis Mulheres aborda relações femininas em uma família durante a Guerra Civil estadunidense. O longa é dirigido por Greta Gerwig e tem as estrelas Saoirse Ronan, Florence Pugh, Emma Watson e Eliza Scanlen como protagonistas. Além de contar também com Meryl Streep e Laura Dern no elenco.

A trama mostra as irmãs Jo, Beth, Meg e Amy durante a mudança da adolescência e amadurecimento da vida adulta. Elas estão com a mãe enquanto o pai vai para a Guerra e conhecem um jovem que se torna vizinho da família.

Onde assistir: Netflix

As Sufragistas - Filme para o Dia da Mulher

Com Carey Mulligan, Meryl Streep e Helena Bonham Carter no elenco, As Sufragistas mostra a luta feminista por direitos no início do século XX, quando as mulheres ainda não tinham poder de voto no Reino Unido. Um grupo então decide ir contra o Estado e conquistar a vitória a qualquer custo.

Onde assistir: Youtube Filmes, Google Play Filmes e Amazon Prime Vídeo (paga aluguel)

O Sorriso de Mona Lisa

O filme O Sorriso de Mona Lisa mostra uma universidade da década de 1950 nos Estados Unidos que busca ensinar mulheres a serem "boas esposas". Encontrar um bom partido é o objetivo principal, independente da área de estudos. O trabalho de uma professora de artes pouco convencional acaba ampliando a visão de algumas jovens e também causando desconforto.

Julia Roberts estrela o longa como a professora Katherine e o elenco também ganha os reforços de Ginnifer Goodwin, Ginnifer Goodwin, Ginnifer Goodwin e Maggie Gyllenhaal.

Onde assistir: Youtube Filmes, Google Play Filmes e Itunes

Frida Filme para o Dia da Mulher

O filme Frida, estrelado pela atriz mexicana Salma Hayek, mostra a história de vida da grande pintora latina. O longa dirigido por Julie Taymor apresenta o trabalho da artista, seu conturbado relacionamento com Diego Rivera, vivido por Alfred Molina, e principais pontos de sua carreira.

Onde assistir: Itunes

Carol

Com Rooney Mara e Cate Blanchett como protagonistas, o longa metragem mostra o relacionamento de duas mulheres na década de 50, Therese e Carol. A primeira trabalha em uma loja de departamento e sonha com uma vida mais gratificante. Já a outra está presa a um casamento falido. As duas começam um romance, mas precisam enfrentar obstáculos se quiserem ficar juntas.

Onde assistir: Mubi

Erin Brockovich - Uma Mulher de Talento

O filme Erin Brockovich - Uma Mulher de Talento segue os esforços de uma mulher que trabalha em um pequeno escritório de advocacia e é mãe de três crianças. Ela descobre certo dia que a água de uma cidade está contaminada e adoecendo pessoas. Após convencer seu chefe, ela consegue trabalhar no caso para conseguir justiça.

No papel principal, Julia Roberts foi vencedora do Oscar de melhor atriz na cerimônia de 2001.

Onde assistir: HBO Max

Mulher-Maravilha Filme para o Dia da Mulher

Estrelado por Gal Gadot, o longa mostra a trajetória da grande super-heroína Mulher Maravilha. A trama mostra a princesa Diana desde a infância, na companhia das Amazonas, até a fase adulta, quando ela deixa sua ilha depois que um grupo de soldados invade o local. Ela viaja então para um guerra que ainda não conhece, na esperança de salvar vidas.

Onde assistir: HBO Max e Amazon Prime Video

Valente

A produção da Pixar foi vencedora do Oscar de melhor animação em 2013 e traz uma grande protagonista feminina. Na história, a princesa Merida não é nada tradicional. A jovem quer saber de andar a cavalo, usar arco e flecha e ser livre. Casamento não é algo que ela almeja, mas seus pais criam um torneio com outras famílias escocesas para definir quem ficar com a mão da menina.

Após ela se intrometer e estragar a competição, a menina acaba esbarrando no caminho de uma bruxa. Sua vida então se transforma completamente e ela precisa encontrar uma solução para salvar a mãe, com quem não tem um relacionamento fácil.

Onde assistir: Disney+

Lady Bird: A Hora de Voar

Com a atriz Saoirse Ronan e dirigido por Greta Gerwig, do aguardado Barbie (2023), o filme se passa em Sacramento, na Califórnia, durante o começo dos anos 2000. A história segue a jovem Christine, que atende pelo nome de Lady Bird e está no último ano da escola. Ela não sabe o que quer fazer quando se formar, mas deseja ir para longe da família, por se sentir sufocada pela mãe.

Onde assistir: Google Play Filmes, Amazon Prime Vídeo (paga aluguel), Youtube Filmes e Itunes

Filme Bela Vingança Filme para o Dia da Mulher

Vencedor do Oscar de melhor roteiro original de 2021, o filme dirigido por Emerald Fennell e estrelado por Carey Mulligan traz uma trama dramática e de suspense que aborda o tema abuso. Na história de Bela Vingança, Cassie é uma mulher que deixou a faculdade de medicina depois que sofreu um momento traumático envolvendo uma amiga. Ela trabalha em uma cafeteria, mas tem uma vida dupla a noite e tem como objetivo se vingar de homens abusadores.

Onde assistir: Telecine

Rainha de Katwe

Com Lupita Nyong'o no elenco, Rainha de Katwe mostra a jovem Phiona Mutesi, uma garota de Uganda que é muito inteligente e craque no xadrez. Órfã de pai, ela vive a mãe e os irmãos em uma região pobre, mas busca lutar para cumprir seus objetivos.

Onde assistir: Disney+

Terra Fria Filme para o Dia da Mulher

Baseado em fatos, o filme Terra Fria traz Charlize Theron em um papel que lhe rendeu indicação ao Oscar. O longa mostra a história de Aimes, uma mulher que abandona o marido abusivo e começa a trabalhar em uma mineradora de ferro no interior do estado de Minnesota, nos Estados Unidos. A presença feminina no local é pequena e por isso elas sofrem com assédios e xingamentos pelos funcionários homens.

Onde assistir: HBO Max

Booksmart: Fora de Série

A comédia estrelada pelas atrizes Beanie Feldstein e Kaitlyn Dever é dirigida por Olivia Wilde e traz suas garotas no final do ensino médio. Em Booksmart: Fora de Série, as meninas são melhores amigas e alunas exemplares. Porém, por sempre se dedicarem muito aos estudos, curtiram pouco. Antes da faculdade, elas então decidem viver loucuras para compensar o tempo perdido.

Onde assistir: MGM

Thelma & Louise é filme para assistir no Dia da Mulher

Grande clássico do cinema, o filme de 1991 mostra a trajetória de duas mulheres, Thelma e Louise. A primeira interpretada por Geena Davis é uma dona de casa, já a personagem de Susan Sarandon é uma garçonete solteirona. As duas resolvem largar tudo para se divertir em uma viagem de fim de semana, mas elas acabam se dando mal quando um problema fica em seu caminho e a dupla se torna procurada pela polícia.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Mulheres do Século 20 - Filme para o Dia da Mulher

Com Annette Bening, Greta Gerwig e Elle Fanning, o filme Mulheres do Século 20 discorre sobre a vida de figuras femininas no final dos anos 70. A trama mostra Dorothea, mãe solo com um filho adolescente, que acaba contando com a ajuda de mulheres mais novas na educação do filho.

Onde assistir: Google Play Filmes, Amazon Prime Vídeo (paga aluguel), Youtube Filmes e Itunes

A Mulher Rei

Para quem gosta de filme de ação, A Mulher Rei com Viola Davis é uma grande opção. A trama se inspira em eventos reais em um dos reinos mais poderosos da Áfria dos séculos 18 e 19, mostrando uma unidade militar feminina que luta para manter sua liberdade.

Onde assistir: Google Play Filmes, Amazon Prime Vídeo (paga aluguel), Youtube Filmes e Itunes

Maria Antonieta

Dirigido por Sofia Coppola, a atriz Kirsten Dunst interpreta Maria Antonieta nesta trama de 2006. O filme exibe a história da princesa austríaca que ainda adolescente se mudou para a França para se casar com o príncipe Luis XVI. O longa venceu o Oscar de Melhor Figurino pelo trabalho de Milena Canonero.

Onde assistir: Netflix

Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre

Dirigido por Eliza Hittman, em Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre, é retratado a jornada de duas jovens que viajam da área rural na Pensilvânia até a cidade de Nova York. Por falta de apoio em sua cidade, Autumn resolve sair com sua prima Skylar atrás de uma solução após descobrir uma gravidez indesejada.

Onde assistir: Google Play Filmes, Amazon Prime Vídeo (paga aluguel), Youtube Filmes e Itunes