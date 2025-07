Alcoolista, Heleninha chegará no fundo do poço

Heleninha some após bebedeira e é encontrada dormindo em praça

A bebida vai humilhar Heleninha mais uma vez em Vale Tudo. Depois de brigar com Ivan por ciúmes de Raquel, a filha de Odete Roitman terá mais uma bebedeira e vai acabar dormindo em uma praça em Vila Isabel. Quem encontra a moça é Consuêlo.

O que acontece com Heleninha?

A confusão começa quando Ivan decide ir na casa do pai e encontra Raquel jantando no local. Seu Bartolomeu convidou a empresária para um jantar para comemorar o sucesso da Paladar, mas Heleninha decide seguir o marido e deduz que o marido e a ex estavam se encontrando.

Apesar de Ivan explicar que não sabia que Raquel estava na casa do pai, Heleninha não acredita na história e os dois passam a brigar. Heleninha fica embriagada mais uma vez, e Ivan decide dormir na casa do pai, já farto do alcoolismo da esposa.

Heleninha vai atrás do marido na casa do sogro, e Bartolomeu convence a ricaça de que é melhor que o filho durma em casa para eles se acalmarem e leva a moça para casa. Acontece que o jornalista deixa a moça na porta de casa, e ela foge para beber mais.

Para o desespero dos Roitman, Heleninha desaparece e é encontrada horas mais tarde por Consuêlo, a secretária de Marco Aurélio.

Resumo de Vale Tudo de 21 a 26 de julho

Segunda-feira, 21 de julho: Ivan confessa a Raquel que ainda pensa nela. Solange cumpre promessa feita a Renato. Bartolomeu aconselha Ivan sobre seu casamento com Heleninha. Afonso procura Raquel e mostra desinteresse por Fátima. Consuêlo desabafa com Jarbas sobre o casamento. Afonso encontra um cartão da Paladar na bolsa de Celina. Raquel comenta com Poliana que Afonso não enxerga quem realmente é Maria de Fátima. Odete observa a movimentação de mudança no sítio onde vive Leonardo.

Terça-feira, 22 de julho: Ana Clara conta a Odete que precisou trancar a faculdade para cuidar de Nise. Odete perde a paciência com Walter. Marco Aurélio compartilha seu plano de se aproximar do sheik. Walter flagra Odete com Mário Sérgio. Jarbas surpreende Consuêlo, e Renato toma uma decisão sobre Solange. Jarbas sofre um acidente. Heleninha sente o clima pesado entre Ivan e Fátima. Maria de Fátima flagra César com uma modelo.

Quarta-feira, 23 de julho: Maria de Fátima deixa claro a César que não quer uma relação aberta. Odete evita Walter. Freitas sente ciúmes da proximidade entre Marco Aurélio e Mário Sérgio. Solange passa mal e é socorrida por Afonso. Marieta assume o lugar de Aldeíde na TCA. Poliana desconfia das intenções de Aldeíde no clube de André. Afonso sofre um acidente sem saber que os passageiros são Maria de Fátima e César.

Quinta-feira, 24 de julho: César se oferece para pagar os danos do carro de Afonso. André estranha o patrocínio misterioso conseguido por Carlos. Ivan questiona Marco Aurélio sobre a verba de marketing. Renato desabafa com Solange sobre a relação. Jarbas avisa que será motorista da família Roitman. Maria de Fátima discute com Celina, e Ivan interfere em uma briga entre Heleninha e Marco Aurélio sobre a educação de Tiago.

Sexta-feira, 25 de julho: Ivan tenta tranquilizar Heleninha. Jarbas e Consuêlo alertam André sobre o patrocinador anônimo. Marco Aurélio reduz a verba de marketing. Eugênio descobre o roubo do quadro. Marco Aurélio se irrita ao saber que o sheik prefere negociar com Odete. Daniela flagra André com Aldeíde. Olavo apresenta Walter a César. Maria de Fátima manda César voltar ao Brasil. Odete encontra César na sala de Marco Aurélio.

Sábado, 26 de julho: Odete se interessa por César e pergunta a Marco Aurélio sobre ele. Heleninha comenta com Celina que acha o rosto de Olavo familiar. Daniela aconselha André a não se envolver com Aldeíde. Celina descobre que a empresa de alimentação da TCA faliu e propõe que a Paladar assuma. Lucimar pensa na proposta de reconciliação com Vasco. Consuêlo reconhece o perfume de Aldeíde em André. Maria de Fátima se assusta ao saber que um dos ladrões foi identificado. Raquel, Celina e Poliana comemoram o novo contrato da Paladar. Fátima alerta César sobre a polícia.