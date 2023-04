Helô morre na novela Travessia? Pilar vai armar contra delegada

A delegada vivida por Giovanna Antonelli descobriu onde se escondiam Montez (José Rubens Chachá), Pilar (Claudia Mauro) e comparsas, o que resultou em um tiroteio de tirar o fôlego. A personagem sobreviveu ao confronto, mas será que Helô morre na novela Travessia? Ela será alvo novamente de Pilar.

O que acontece com Helô e Pilar?

A vilã vivida por Claudia Mauro conseguiu fugir da operação montada por Helô, pois invadiu a casa de uma vizinha e se disfarçou como uma senhora debilitada para passar pelo grupo de policiais. Ao escapar, ela não esquecerá da delegada e começará a armar novos planos para derrubá-la, mesmo que agora não tenha mais a parceria de Montez.

Os resumos da novela Travessia mostram que a partir do capítulo do dia 15 de abril, sexta-feira, Pilar contará com a ajuda de um comparsa para começar a planejar o sequestro de Helô.

Alguns capítulos vão se passar enquanto a vilã continua com o esquema do crime em andamento. Helô até alertará Stenio (Alexandre Nero) para que tome cuidado, já que Pilar ainda está solta, mas não conseguirá descobrir o próximo passo da megera.

No episódio do dia 22 de abril, sábado, Pilar irá bater no carro estacionado de Stenio como o primeiro passo de seu plano. Ela fará isso para que a delegada e o advogado sejam obrigados a descerem do prédio. Eles então serão surpreendidos por explosões de bombas e ficarão em perigo.

Os resumos não mostram além disso até o momento. Por isso, ainda não foi revelado se Helô vai morrer na novela Travessia ou não por conta de Pilar. Porém, como o casal da delegada e o advogado é um dos favoritos dos fãs, é possível que a autora Gloria Perez deixe os dois vivos.

Enquanto Pilar se arma contra Helô e planeja o sequestro da delegada, a personagem de Antonelli estará trabalhando no caso de Guerra (Humberto Martins). Ela ainda tenta encontrar o responsável pela bomba que quase tirou a vida do empresário e Cidália (Cassia Kis).

Que dia acaba a novela Travessia?

A previsão é que a novela Travessia exiba seu último capítulo inédito dia 5 de maio de 2023, uma sexta-feira. A reprise do último capítulo será no dia 6 de maio, sábado. A TV Globo ainda não confirmou a data, mas já afirma que o folhetim acaba em maio.

A partir do dia 8 de maio, segunda-feira, quem entra na grade do canal é a novela Terra e Paixão, nova produção do autor Walcyr Carrasco, dono de sucessos como A Dona do Pedaço (2019), Verdades Secretas (2015 - 2021), Êta Mundo Bom (2016), Alma Gêmea (2005 - 2006), Chocolate com Pimenta (2003 - 2004), entre outras.

O folhetim vai ter o Mato Grosso do Sul como pano de fundo e contará a história de Aline (Bárbara Reis). Ela se tornará viúva e precisará cuidar das terras que herdará com o assassinato do marido. A mocinha ficará no caminho da impetuosa Irene (Gloria Pires).

Aline também viverá um triângulo amoroso e acabará se envolvendo com dois rapazes da família da vilã, Caio (Cauã Reymond) e seu irmão Daniel (Johnny Massaro).

