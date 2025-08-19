Ivan é preso em Vale Tudo por corrupção e Odete comemora

Odete Roitman vai conseguir executar mais uma de suas maldades, e dessa vez a vítima será seu ex-genro. Ivan será preso após tentar subornar um fiscal da Receita Federal à mando da dona na TCA. O que o rapaz não imagina é que tudo foi armado.

É reta final na novela Vale Tudo!

O que acontece com Ivan em Vale Tudo?

Ivan pediu demissão da TCA, mas antes de sair, Odete propõe que o ex-marido de Heleninha faça um última negociação como diretor da empresa. A proposta da vilã é que o rapaz suborne um funcionário da Receita. Apesar de Raquel avisar que estava achando a boa vontade de Roitman estranha, o rapaz vai ao encontro do servidor federal e o pior acontece.

Seguindo as orientações da poderosa da TCA, Ivan marca um encontro com o homem e começa a negociação. Só que ele não percebe que o dito cujo está gravando a conversa.

A negociação parece estar indo muito bem e, quando Ivan faz a transferência do dinheiro, é surpreendido por policiais que anunciam:

“Senhor Ivan Meireles? O senhor está preso por corrupção ativa”, dirá os agentes da Polícia Federal ao flagrar o moço com a propina.

Na primeira versão da novela, exibida em 1988, Ivan também foi preso. Na primeira versão, o personagem cumpriu 2 anos de pena. Mas na atual versão, o rapaz será liberado antes após Aldeíde emprestar o dinheiro da fiança para Raquel.

Enquanto isso, Odete fingirá estar surpresa com o crime e vai ignorar a reação de Raquel.

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Ivan vai tentar provar sua inocência. E ainda: longe da TCA, ele vai abrir uma agência de viagens a custos acessíveis.

A novela é exibida de segunda-feira à sábado, às 21h20 (de Brasília). Além da TV aberta, é possível assistir gratuitamente pelo Globoplay.