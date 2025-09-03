Leonardo de Vale Tudo vai se recuperar?

Após anos vivendo escondido em um sítio, a verdade de Leonardo deve vir à tona em breve. O rapaz apresenta melhoras em sua lenta recuperação, mas é a chance de salvar Afonso que deve mudar os rumos da trama.

O que vai acontecer com Leonardo Vale Tudo?

O remake de Vale Tudo chega ao fim em outubro, então em poucas semanas o público deve assistir a reviravolta trama, começando por Leonardo. O rapaz deve se recuperar, a ponto de falar e conseguir revelar a todos da família o que sua mãe, Odete Roitman, foi capaz de fazer.

Como Leonardo é o único doador de medula compatível com o irmão que enfrenta um câncer, Odete pode tentar enganar a todos com a identidade da pessoa, mas é esperado que o rapaz melhore ainda mais com uma passagem de tempo.

Nos próximos capítulos, Ana vai perceber que Leonardo começa a dar sinais de melhora. Com dedicação, ela ajudará o rapaz a recuperar a fala e a voltar a andar, mesmo com dificuldades. Essa evolução será decisiva para que ele finalmente conte toda a verdade.

“Era Odete quem dirigia o carro no dia do acidente. Heleninha não teve culpa nenhuma”, revelará Leonardo ao reencontrar os irmãos e Celina (Malu Galli), livrando a irmã da culpa que carregava por anos.

O jovem também abrirá outro segredo do passado: ele viu a mãe na cama com um amigo da família. Chocado com a traição, decidiu voltar para casa para contar tudo ao pai. Foi nesse trajeto que sofreu o acidente que transformou sua vida.

Aos poucos, Ana Clara tem se inserido no meio dos Roitmans, já colocando em execução seu plano para mostrar que o herdeiro da TCA não morreu e que a mãe sempre soube da verdade. A aparição de Leonardo, como é de se esperar, deixará a família chocada, em especial Heleninha, que foi acusada de matar o irmão. Odete deve ficar atônita com a volta do filho, já que ficou anos financiando a farsa.

Quando acaba Vale Tudo?

O remake de “Vale Tudo”, escrito por Manuela Dias, tem previsão para chegar ao fim no dia 17 de outubro. A história passou por uma série de mudanças nas mãos da autora – muitas criticadas pelo público -, mas o que não deve mudar é o desfecho da dona TCA e a pergunta: “quem matou Odete Roiman?”.

No lugar, a TV Globo vai exibir a novela Três Graças.