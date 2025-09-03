Cinema & TV

Leonardo de Vale Tudo vai se recuperar?

Novela acaba em poucas semanas e chega ao fim com melhora de personagem

Escrito por Anny Malagolini
Leonardo de Vale Tudo vai se recuperar Foto: TV Globo

Após anos vivendo escondido em um sítio, a verdade de Leonardo deve vir à tona em breve. O rapaz apresenta melhoras em sua lenta recuperação, mas é a chance de salvar Afonso que deve mudar os rumos da trama.

O que vai acontecer com Leonardo Vale Tudo?

O remake de Vale Tudo chega ao fim em outubro, então em poucas semanas o público deve assistir a reviravolta trama, começando por Leonardo. O rapaz deve se recuperar, a ponto de falar e conseguir revelar a todos da família o que sua mãe, Odete Roitman, foi capaz de fazer.

Como Leonardo é o único doador de medula compatível com o irmão que enfrenta um câncer, Odete pode tentar enganar a todos com a identidade da pessoa, mas é esperado que o rapaz melhore ainda mais com uma passagem de tempo.

Nos próximos capítulos, Ana vai perceber que Leonardo começa a dar sinais de melhora. Com dedicação, ela ajudará o rapaz a recuperar a fala e a voltar a andar, mesmo com dificuldades. Essa evolução será decisiva para que ele finalmente conte toda a verdade.

“Era Odete quem dirigia o carro no dia do acidente. Heleninha não teve culpa nenhuma”, revelará Leonardo ao reencontrar os irmãos e Celina (Malu Galli), livrando a irmã da culpa que carregava por anos.

O jovem também abrirá outro segredo do passado: ele viu a mãe na cama com um amigo da família. Chocado com a traição, decidiu voltar para casa para contar tudo ao pai. Foi nesse trajeto que sofreu o acidente que transformou sua vida.

Aos poucos, Ana Clara tem se inserido no meio dos Roitmans, já colocando em execução seu plano para mostrar que o herdeiro da TCA não morreu e que a mãe sempre soube da verdade. A aparição de Leonardo, como é de se esperar, deixará a família chocada, em especial Heleninha, que foi acusada de matar o irmão. Odete deve ficar atônita com a volta do filho, já que ficou anos financiando a farsa.

Quando acaba Vale Tudo?

O remake de “Vale Tudo”, escrito por Manuela Dias, tem previsão para chegar ao fim no dia 17 de outubro. A história passou por uma série de mudanças nas mãos da autora – muitas criticadas pelo público -, mas o que não deve mudar é o desfecho da dona TCA e a pergunta: “quem matou Odete Roiman?”.

No lugar, a TV Globo vai exibir a novela Três Graças.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Quando Sabina Simonato volta ao Bom Dia SP?

Quem ganhou o Masterchef 2025: Daniela é campeã

Quem é o filho de Gumercindo em Terra Nostra?

Veja o horário da final do Masterchef 2025 ao vivo hoje

Tela Quente hoje exibe A Baleia, filme indicado ao Oscar

Quem vai matar Odete Roitman em Vale Tudo?

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes