Leonardo se recupera em Vale Tudo ou não?

Herdeiro da TCA deve ter final feliz ao lado da família

Escrito por Anny Malagolini
LEONARDO VALE TUDO Foto: Globo

É reta final de Vale Tudo e um dos desfechos mais esperados da novela é o de Leonardo, filho de Odete Roitman que vive em uma cadeira de rodas após um grave acidente. De volta aos cuidados da família milionária, o rapaz pode se recuperar?

Final de Leonardo é feliz em Vale Tudo

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Leonardo deve passar pela doação de medula para o irmão, Afonso, que está com leucemia. A cirurgia chega a ser uma uma dúvida quando o rapaz começa a sofrer convulsões, mas sua situação é estabilizada e ele consegue ser o doador.

Leonardo deve passar a receber tratamento adequado pela primeira vez e deve começar a se recuperar. O público até cogitou que o rapaz estivesse fingindo ou que logo aparecia falando toda a verdade, mas a autora Manuela Dias decidiu que a própria Odete seria a responsável por contar a história real. Mas o final dos Roitmans não será tão feliz assim.

Após toda a revelação de que Odete mentiu sobre o acidente e escondeu o filho, que era dado como morto, a dona da TCA será morta. A cena em que Odete Roitman morre em Vale Tudo deve ser exibida na segunda-feira, dia 6 de outubro. O responsável pelo crime será preso no dia 13.

A novela acaba no dia 17 de outubro, sexta-feira.

