Lilia Cabral raspou a cabeça na novela Chocolate com Pimenta?

Bárbara, vivida por Lilia Cabral, aparece careca na novela Chocolate com Pimenta após ser dada como morta em um incêndio que atingiu o circo com o qual ela fugiu. Ao reaparecer viva na cidade de Ventura, a madame deixa todos chocados com o novo visual, inclusive o público. A atriz passou por uma transformação para gravar as cenas da personagem, mas a careca é real?

Lilia Cabral ficou careca de verdade?

Na realidade, a atriz Lilia Cabral usou uma touca de látex para as cenas e não precisou raspar as madeixas de fato para interpretar Bárbara careca após o incêndio do circo. O item cobria da testa até a nuca e continha furos para as orelhas, de acordo com o Gshow. O processo de caracterização levava cerca de 1 hora e meia.

A trama que leva Bárbara a ficar sem os cabelos começa quando ela descobre a traição de Vivaldo (Fúlvio Stefanini) e decide abandonar tudo para apostar na vida circense. Ela recebe uma proposta do trapezista com quem flertava para fugir com ele e não hesitou duas duas vezes, deixando a família para trás.

Enquanto Bárbara começa sua carreira no entretenimento, um acidente ocorre no circo e causa um incêndio, queimando os cabelos da mulher. Ela é levada ao hospital, mas é dada como morta para sua família em Ventura após seu corpo ser reconhecido de forma equivocada.

Tempos depois, Bárbara decide retornar para sua cidade natal surpreendendo a todos que acreditavam que ela estava morta. Sua personagem retorna à novela exatamente no dia do casamento de Vivaldo com Jezebel (Elizabeth Savala), impedindo que seu ex-marido se casasse com a golpista.

Apesar da trama bem amarrada, o sumiço de Bárbara de Chocolate com Pimenta não estava planejado inicialmente. A atriz Lilia Cabral precisou se afastar da novela devido a um problema de saúde, que não foi divulgado na época.

Para justificar a ausência de Lilia Cabral durante as gravações, o autor optou por criar a história do circo para que a madame passasse um tempo longe da cidade de Ventura. A famosa retornou para as gravações depois de um tempo afastada após concluir o tratamento.

Na reta final da novela, a personagem decide perdoar o marido e reata o casamento, voltando a cuidar de sua filha Estelinha (Marcela Barrozo).

Depois do fim de Chocolate com Pimenta, Lilia esteve na novela Começar de Novo (2004). A atriz seguiu a carreira normalmente sem revelar o motivo do afastamento da trama.

Por onde anda a atriz Lilia Cabral?

Lilia Cabral segue trilhando carreira artística. Seu último trabalho em novelas foi em 2018, quando esteve em O Sétimo Guardião, novela das 21h.

Nos anos seguintes, fez pequenas participações no seriado Todas as Mulheres do Mundo (2020) e no folhetim Salve-se Quem Puder (2020). Para este ano, ela é uma das cotadas para o elenco da Fuzuê, próxima novela das 19h que substituirá Vai na Fé no segundo semestre.

A atriz é casada há quase 30 anos com o economista Iwan Figueiredo, com quem mantém um relacionamento desde 1994. Apesar de manter o relacionamento longe dos holofotes, a atriz costuma postar algumas declarações para seu amado nas redes sociais.

O casal tem uma filha, Giulia Bertolli, de 25 anos, que também segue carreira artística. Ela fez sua estreia na televisão em 2019, em Malhação, também da Globo, e já esteve em uma peça de teatro ao lado da mãe.

