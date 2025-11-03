Mãos talentosas: a história de Ben Carson é o filme da Sessão da Tarde hoje

A Sessão da Tarde de segunda-feira, 3 de novembro, exibe o emocionante drama Mãos talentosas: A história de Ben Carson, de 2009. A produção norte-americana está programada para ir ao ar após a novela.

Qual o filme da Sessão da Tarde hoje

Nesta segunda-feira, 3 de novembro, a Sessão da Tarde começa às 15h25, com a exibição do filme Mãos talentosas: A história de Ben Carson. Um menino pobre de Detroit, desmotivado, que tirava más notas na escola, aos 33 anos se torna o diretor do centro de neurologia pediátrica do Hospital Universitário Johns Hopkins. Em 1987, alcançou renome mundial por seu desempenho na bem-sucedida separação de dois gêmeos siameses. Sua história, profundamente humana, descreve o papel vital que a mãe desempenhou na metamorfose do filho.

O elenco conta com os atores Cuba Gooding Jr., Kimberly Elise, Aunjanue Ellis, Gus Hoffman, Jaishon Fisher, Tajh Bellow.

Do início ao fim, cada cena é belíssima e a montagem é uma obra de arte. O roteiro, a atuação, a música, tudo é de altíssima qualidade. Eu jamais imaginaria ser possível transformar a história de um neurocirurgião em uma obra de arte cinematográfica, e, no entanto, foi exatamente isso que o diretor Thomas Carter fez.