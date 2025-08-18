Cinema & TV

Maria de Fátima perde o bebê após se jogar da escada em Vale Tudo?

Vilã se jogará da escada para perder o bebê e resultado choca

Escrito por Anny Malagolini
O plano de engravidar de Afonso acaba saindo pela culatra, e Maria de Fátima vai fazer de tudo para perder o bebê. Em um dos planos, a vilã tomar uma atitude extrema e vai se jogar da escada do Teatro Municipal. Veja o que acontece nos próximos capítulos da novela Vale Tudo.

O que acontece com o bebê de Maria de Fátima?

Ao descobrir que está grávida de César e não de Afonso, o amante da vilã sugere que Maria de Fátima encerre a gravidez. Desesperada, a vilã vai se jogar de uma longa escadaria. Raquel estará presente no momento e assistirá a cena, sem ajudar a filha.

A vilã fica ferida e é atendida por médicos e levada ao hospital de ambulância. Mas para o seu desespero, a queda não afeta a gestação. Para piorar sua situação, a médica avisa a Afonso que Maria de Fátima está grávida.

Pelo jeito, a situação da moça vai piorar, pois ela vai descobrir que Solange está grávida de gêmeos – e sim, eles são filhos de Afonso. Ela então começa a planejar um jeito de Solange perder os bebês. Ela entra na casa da diretora da Tomorrow e manipula os remédios.

Se Manuela Dias repetir a história como aconteceu na primeira versão de Vale Tudo, Afonso vai descobrir que Fátima mantém César como amante e vai pedir o divórcio. O herdeiro da TCA ficará tão magoado que vai pedir o teste de DNA, pois não está convencido de que o filho de Maria de Fátima é dele.

Ao descobrir que a criança é de César, Fátima será abandonada pelo modelo e vai rejeitar o filho. Nessa fase da novela, o mundo da vilã terá virado de cabeça para baixo: estará sem dinheiro, apoio e ainda verá o amado em uma relação com Odete Roitman. Por fim, ela então decide entregar o bebê para que Raquel cuide.

Maria de Fátima e César acabam voltando para aplicar golpes.

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

