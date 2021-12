A votação dos Melhores do Ano 2021 já está aberta. Neste ano, três novelas da Globo, uma de cada faixa de horário da emissora, está concorrendo ao prêmio de melhor folhetim. O resultado será anunciado apenas em 2 de janeiro no Domingão do Huck, mas o DCI quer saber: qual foi a melhor trama deste ano? Vote na enquete e deixe sua opinião nos comentários.

Melhores do Ano 2021 votação

Melhores do Ano 2021 votação: qual foi a melhor novela? Amor de Mãe

Salve-se Quem Puder

Nos Tempos do Imperador Vote

Novela Amor de Mãe

Amor de Mãe teve inicio em 2019, mas foi somente em 2021 que a trama de Manuela Dias foi concluída, devido à pandemia de covid-19 no país.

O folhetim conta a história de Lurdes (Regina Casé), Vitória (Taís Araújo) e Thelma (Adriana Esteves), três mulheres de classes sociais diferentes, mas que têm seus destinos cruzados. O filho de Lurdes, Domenico (Chay Suede), foi vendido ainda criança pelo próprio pai para uma família do Rio de Janeiro. Sabendo que seu filho foi mandado para a capital fluminense, Lurdes vai com suas outras três crianças para a cidade.

Na cidade, ela encontra Sandro (Humberto Carrão) que segundo Kátia (Vera Holtz), é o filho que ela tanto procura, mas o que é mentira. Na verdade, ele é filho de Vitória, que se torna a patroa de Lurdes. Domenico acabou se tornando Danilo, o filho de Telma, de quem Lurdes ficou amiga. Quando a personagem de Adriana Esteves descobre que Danilo é Domenico, ela faz de tudo para que sua amiga não descubra o segredo.

Salve-se Quem Puder

A segunda indicada é a novela das sete Salve-se Quem Puder. A trama foi escrita por Daniel Ortiz e começou a ser exibida em janeiro de 2020 e terminou em julho de 2021, também sofrendo pausas e atrasos por causa da pandemia.

O folhetim gira em torno de três amigas, Alexia (Deborah Secco), Luna (Juliana Paiva) e Kyra (Vitória Strada) que presenciam o assassinato de um importante juiz e acabam entrando para o Programa de Proteção à Testemunha. Elas são enviadas para o interior de São Paulo sob os nomes de Josimara, Fiona e Cleyde.

Elas são dadas como mortas para despistar a vilã Dominique (Guilhermina Guinle), que é tia de Renzo (Rafael Cardoso), com quem Alexia acaba tendo um envolvimento amoroso.

Melhores do Ano 2021 votação – Nos Tempos do Imperador

Nos Tempos do Imperador marcou a volta das novelas inéditas à Globo. A trama é escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão e estreou ema agosto deste ano.

O folhetim é continuação de Novo Mundo (2017) e conta a história do reinado de Dom Pedro II, interpretado por Selton Mello. A novela mostra a relação do imperador com sua esposa Teresa Cristina (Letícia Sabatella) e Luísa, a Condessa de Barral (Mariana Ximenes), além de mostrar momentos importantes do país como a Guerra do Paraguai.

Outro destaque da novela é Pilar (Gabriela Medvedovski), personagem inspirada na primeiras médica brasileira. Ela vive um romance com Samuel (Michel Gomes).

Como votar?

A enquete do DCI não tem influência sobre o resultado oficial da votação. Para votar no Melhores do Ano, é necessário acessar o site do Gshow e ir para a sessão do Domingão com Huck.

Depois, é só ir até a categoria “Novela” e escolher a opção desejada. É necessário ter um cadastro gratuito. Após preencher as informações, basta confirmar o voto.