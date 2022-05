Novela Pantanal antiga ou remake, qual a melhor? VOTE

Marcos Winter e Cristiana Oliveira na novela Pantanal antiga (à esquerda); Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen no remake - Foto: Manchete/Globo

O remake da trama de Benedito Ruy Barbosa está no ar na Globo há um mês. Com mais de 30 capítulos exibidos, o público já compara a trama atual com aquela exibida em 1990 na TV Manchete. Mas afinal, qual das duas é a melhor? A novela Pantanal antiga ou a versão de 2022? Vote na enquete e dê sua opinião nos comentários.

A novela Pantanal antiga foi exibida em 1990 pela TV Manchete. Na época, Benedito Ruy Barbosa ofereceu o folhetim para a Rede Globo, que recusou a proposta. Foi então que ele bateu na porta da extinta emissora, que aceitou produzir a história de José Leôncio, interpretado por Cláudio Marzo.

O folhetim foi um sucesso e chegou a ultrapassar a Globo em audiência durante a exibição de momentos decisivos da trama. De olho na grande repercussão, o SBT comprou a novela em um leilão após a falência da Manchete e reprisou a história ao menos duas vezes. Já a emissora dos Marinho adquiriu os direitos para fazer o remake.

Na primeira versão do folhetim, o papel de Juma Marruá ficou com a então novata Cristiana Oliveira, hoje uma das mais famosas atrizes da televisão.

Outro destaque da primeira versão foi Jove, vivido por Marcos Winter. Ao contrário do personagem de Jesuíta Barbosa, o filho do fazendeiro era extremamente debochado com os comentários homofóbicos que ouviu quando chegou ao Pantanal e também em relação às expectativas de Zé Leôncio.

Nas redes sociais, o público tem dado opiniões sobre as duas novelas.

Remake de Pantanal

O remake de Pantanal, adaptado por Bruno Luperi, neto do autor da versão original, estreou em 28 de março na Globo, 32 anos depois da exibição original na Manchete.

A nova versão manteve todos os personagens, mas deu um toque moderno para a trama. Por exemplo, Madeleine (Karine Teles) é influenciadora digital, profissão que não existia na década de 90, assim como os smartphones. Nayara, affair de Jove, também sonha em ser famosa na internet.

Pantanal de 2022 também traz à tona pautas como machismo e homofobia, mas com um olhar mais atual. Guta (Julia Dalavia) e Jove estão no centro da discussão e sempre servem um contraponto nos comentários inapropriados ditos pelas suas famílias e pelos peões da região pantaneira.

Apesar do novo elenco, o remake traz de volta alguns atores já conhecidos pelo público. Marcos Palmeira, que viveu Tadeu em 1990, agora é o protagonista Zé Leôncio. Almir Sater interpreta Eugênio – na primeira versão, ele era Trindade, papel que agora fica com seu filho Gabriel Sater. Paulo Gorgulho, o Zé Leôncio da primeira fase em 90, fez uma pequena participação nos primeiros episódios.

Como esperado, o remake de Pantanal vem repetindo o sucesso de sua versão original. O folhetim tem conquistado picos de 30 pontos no horário nobre, de acordo com dados do Ibope publicados pelo TV Pop, número jamais visto pela sua antecessora Um Lugar ao Sol, o maior fracasso da história das novelas das 21h.

Além disso, os nomes dos personagens sempre estão nos Trending Topics, assuntos mais comentados do Twitter.

