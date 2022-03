O personagem de Juan Paiva foi vítima de um acidente de carro ao lado de Christian no final do penúltimo capítulo da novela de Lícia Manzo, o que deixou no ar dúvidas sobre o futuro do rapaz. O que acontece com Ravi na novela Um Lugar ao Sol? Sinopse original da novela tinha morte de Ravi.

Confira o que acontece com Ravi na novela Um Lugar ao Sol

Boas notícias para os fãs do personagem, Ravi não vai morrer no final da novela Um Lugar ao Sol. Segundo o Na Telinha, após avaliar a repercussão do público, Lícia Manzo mudou de ideia sobre o desfecho trágico do rapaz – previsto na sinopse original da produção – e decidiu deixá-lo vivo no final da trama.

Assim, Ravi vai ser levado ao hospital no último capítulo da novela Um Lugar ao Sol, por causa do acidente de carro que aconteceu, mas irá se recuperar depois de ser atendido por uma equipe médica. O final romântico do personagem ainda não revelado, alguns finais alternativos foram gravados, em um deles o jovem termina ao lado de Lara, mas também a possibilidade de ele ficar sozinho ou arranjar um novo amor.

Christian também vai parar no hospital, sem saber que Ravi sobreviveu, o gêmeo acreditará que seu amigo morreu por sua causa e será movido pela culpa. Este será o pontapé inicial para a confissão de Christian, que revelará sua verdadeira identidade para Lara (Andrea Horta) e também para a polícia.

Como foi o acidente

Christian flagrou o ex-amigo e a ex-namorada em clima de romance no local do casamento de Ilana (Mariana Lima) e Gabriela (Natália Lage). Sem revelar que viu o casal aos beijos, Christian abordou Ravi e pediu que ele entrasse em seu carro, para uma conversa importante.

O jovem aceitou e os dois partiram. A dupla começou a brigar e o gêmeo confrontou o ex-colega, além de jogar na cara do rapaz que deu casa, trabalho e ainda mais bens materiais para Ravi.

Durante a discussão, Ravi pediu várias vezes na novela Um Lugar ao Sol para que Christian retornasse ao local da cerimônia. O personagem de Cauã Reymond não aceitou o pedido de Ravi e começou a dirigir cada vez mais rápido. Ravi soltou o cinto de segurança e tentou tomar a direção do carro para parar o veículo, o que resultou em um acidente. Os dois foram atingidos e o carro capotou, em seguida, para piorar, quando já estava no meio da estrada, o carro da dupla foi atingido novamente.

Possíveis finais de Um Lugar ao Sol

O final do triângulo amoroso entre Christian, Ravi e Lara ainda é incerto. Segundo o que foi divulgado por Patrícia Kogut do O Globo, há três finais disponíveis para Lara. Em um deles, Lara e Ravi terminam, ela reencontra Christian anos depois, quando ele deixa a cadeia, e perdoa o ex-namorado. Porém, termina sozinha.

Na segunda possibilidade de final para o que acontece com Lara e Ravi na novela Um Lugar ao Sol, a chefe de cozinha e o rapaz terminam felizes lado a lado. Os dois continuam o relacionamento e Lara passa a criar o pequeno Francisco com o amado.

No terceiro final gravado para o desfecho da novela, Lara e Ravi terminam na novela Um Lugar ao Sol, ela reencontra Christian anos depois e volta a namorar com ele depois de perdoá-lo.

Que horas começa Um Lugar ao Sol hoje

O último capítulo da novela Um Lugar ao Sol vai ao ar hoje, sexta-feira, 25 de março, a partir das 21h30, de acordo com a programação oficial da emissora. O folhetim começa depois do Jornal Nacional e ficará no até às 22h55. No sábado (26), o último capítulo será reprisado.

Relembre como tudo começou:

Novelas de Juan Paiva

Para quem nem viu ainda o que acontece com Ravi no final da novela Um Lugar ao Sol, mas já está com saudade do ator Juan Paiva, há algumas novelas que você pode conferir com o carioca. Além da obra de Lícia Manzo, Juan Atuou em Totalmente Demais como Wesley de 2015 a 2016, este foi o primeiro do ator na TV Globo.

Depois, de 2017 a 2018, ele esteve em Malhação – Viva a Diferença. Seu personagem era Anderson Rodrigues, um motoboy. Alguns anos depois, em 2020, ele atuou em As Five, produção derivada de Malhação. O trabalho mais recente do ator nas telinhas é Um Lugar ao Sol.

