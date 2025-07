O que aconteceu com Ana Maria Braga e quando ela volta?

O público não verá Ana Maria Braga à frente do Mais Você nesta quarta-feira, 9 de julho. Com a ausência da apresentadora de 76 anos, o programa por conta de Talita Moretti e Gil do Vigor. Confira quando a companheira do Louro Mané volta!

Por que Ana Maria Braga não está no programa?

Ana Maria Braga está ausente do Mais Você hoje porque na noite de terça-feira, recebeu um prêmio do Jornal O Globo, no Rio de Janeiro. Como o programa é gravado em São Paulo, a apresentadora precisou de substituição.

A informação foi confirmada pela loira no programa de ontem. No momento, a apresentadora deu uma bronca em funcionários. O retorno está previsto para quinta-feira.

Enquanto Ana Maria Braga está fora do programa, é possível assistir os pratos e guloseimas que a apresentadora já ensinou no Mais Você para fazer em casa, é bastante simples conseguir conferir o conteúdo exibido no programa matinal.

Acesse https://gshow.globo.com/programas/mais-voce/. Abaixe um pouco a tela de rolagem e clique em “Cozinhe com a Ana Maria” se você quiser apenas assistir aos vídeos das receitas. Se preferir ter a receita escrita completa, além do vídeo do preparo, você deve clicar em “Receitas” e será redirecionado para uma nova página.

Em seguida, é só conferir todas as receitas disponíveis e escolher qual você quer clicar para reproduzir em casa. Elas estarão em ordem cronológica da mais recente para as mais antigas.

