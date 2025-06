Onde assistir Marisa Maiô, série criada com inteligência artificial

Um programa de auditório viralizou nos últimas nas redes sociais, mas não pelo apresentadora ou participantes, pois até então nenhum deles eram famosos. A atração se chama Marisa Maiô, mas além do nome incomum, o que chama a atenção é que a produção foi realizada inteiramente por Inteligência Artificial. Isso significa que nenhum dos personagens existe na vida real.

Quem é Marisa Maiô?

Marisa Maiô é o nome da apresentadora criada por Inteligência Artificial pelas mãos reais do artista Raony Phillips, que já é conhecido do público por criar animações cheias de humor ácido, como o “Girls in the house”. O realismo é tamanho que chega a confundir quem assiste pela primeira vez a mulher em trajes de banho, em frente ao auditório.

Embora tenha sido produzido por IA, todo o texto é de humano, elaborado pelo artista. Até agora há dois episódios disponíveis e podem ser assistidos pelo Instagram de Raony, o perfil @raonyp e no canal do youtube https://www.youtube.com/raonyphillips.

Longe de qualquer emissora brasileira, o programa foi criado com a ferramenta Veo 2, do Google, que gera imagens a partir de comandos para o Gemini, linguagem de IA da empresa. Ele foi projetado para produzir vídeos realistas e de alta qualidade, com suporte para resolução de até 4K (embora as saídas atuais sejam limitadas a 720p na ferramenta VideoFX).