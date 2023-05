Onde assistir o Met Gala 2023 hoje AO VIVO

Evento é sediado no Metropolitan Museum of Art - Foto: Reprodução/The Met/Freepik

Evento é conhecido por conta com looks exuberantes de celebridades.

Um dos eventos mais esperados e comentados do mundo para quem ama moda, o Met Gala 2023 será realizado hoje, segunda-feira, dia 1 de maio. O tema desta edição é em homenagem a um lendário estilista e para você não perder nada, vamos ensinar o passo a passo para assistir ao vivo e online.

Como assistir o Met Gala 2023 online e pela TV

O aguardado tapete vermelho do Met Gala 2023, em que o público pode conferir os looks dos famosos, está marcado para começar às 19h00. O evento ocorre anualmente no prestigiado Metropolitan Museum of Art em Nova York.

A transmissão ao vivo oficial terá La La Anthony, Derek Blasberg e Chloe Fineman a frente de tudo e Emma Chamberlain como correspondente especial.

Online

Passo 1: para assistir pela internet é bastante simples e totalmente de graça, você deve acessar o site da Vogue no horário em que começa o evento, no endereço https://www.vogue.com/.

Passo 2: no começo do site você verá uma contagem regressiva que mostra quanto tempo falta para o início do evento. Clique em "live on vogue.com" no canto superior direito e será redirecionado.

Passo 3: na nova página, clique no botão "watch now" (assista agora em português). Se o evento já tiver começado, a live será aberta. Se você fizer o processo muito cedo, antes do início do tapete vermelho, o site ficará exibindo vídeos sobre o evento, notícias, entre outros conteúdos da temática.

TV por assinatura

Para quem tem TV a cabo, o canal E! é uma opção. A exibição será ao vivo a partir das 19h00 para os assinantes do canal. Quem optar por esta alternativa precisa já ter o canal em seu canal ou abrir a carteira e contratar o serviço.

Número do canal E!

Sky - 91 ou 491 (HD)

Claro TV - 50 ou 550 (HD)

Vivo TV - 626 (HD)

Oi TV - 100 (HD)

Net - 50 ou 550 (HD)

Tema do Met Gala 2023

O tema do Met Gala deste ano é "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", que faleceu em 2019. A homenagem foi pensada para prestigiar o estilista que marcou o mundo da moda e faleceu aos 85 anos de idade. Ele foi diretor criativo da Channel por mais de 3 décadas e passou também por marcas como a Fendi.

