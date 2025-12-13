Onde assistir o SBT News: veja o canal e quando estreia
SBT News entrou no ar para oferecer cobertura jornalística 24h por dia
O SBT news, um canal do Sistema Brasileiro de Televisão, vai oferecer 24 horas por dia, cobrindo os principais acontecimentos nacionais e internacionais. O noticiário foi colocado no ar com evento que contou com a participação do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governador Tarcísio de Freitas e o Prefeito de São Paulo Ricardo Nunes, além de Daniela Abravanel Beyruti, presidente da emissora paulistana.
Mas como vai funcionar?
Como assistir ao SBT News?
A partir das 18h30 do dia 15 de dezembro, o telespectador vai poder assistir o SBT News através da plataforma +SBT no YouTube, e também pela TV nos canais 586 da Claro TV, 576 da Vivo, 580 da SKY e 175 da Oi TV. Outra forma de acompanhar é pelos streamings gratuitos de televisores, como a Samsung TV Plus, LG Channels, TCL Channel, AOC e Roku.
Com o slogan “O Fato Como Ele É”, o canal vai transmitir mais de 20 horas diárias ao vivo.
Entre os jornalistas do canal, estão nomes como Amanda Klein, Anita Prado, Basília Rodrigues, Camila Mattoso, Celso Freitas, Cezar Feitosa, Eduardo Gayer, Guilherme Seto, Iander Porcela, Leandro Magalhães, Luara Castilho, Marcela Mattos, Raquel Landim, Ranier Bragon, Renato Machado, Sydney Rezende e Victoria Abel.