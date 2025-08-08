Onde assistir ‘Sexta-feira muito louca’ de 2003?

Chegou aos cinemas brasileiros a sequência do filne Sexta-feira muito louca, estrelado por Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, vinte e dois anos anos a após o primeiro título. Para aqueles que não assistiram o primeiro longa ou querem rever antes de partir para o mais, a boa notícia é que ele está disponível no streaming da Disney plus.

Lohan e Curtis estrelaram o filme de 2003 como mãe e filha que acordam numa sexta-feira tendo trocado de corpos. O filme foi baseado no romance homônimo de Mary Rodgers, de 1972, e a história foi adaptada para o cinema duas vezes antes do filme de 2003 — em 1976, estrelado por Barbara Harris e Jodie Foster, e em 1995, com Shelley Long e Gaby Hoffman. Mas a versão de Lohan e Curtis obteve o maior sucesso, arrecadando mais de US$ 160 milhões nas bilheterias.

De acordo com o IMDB, site especialista em cinema, os críticos afirmam que “Sexta-Feira Muito Louca” é aclamado por seu timing cômico, atuações excepcionais de Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan e humor envolvente. O filme explora as diferenças geracionais com momentos emocionantes e conflitos realistas entre mãe e filha. Os críticos elogiam a química entre os protagonistas, o humor inteligente e as cenas tocantes. Apesar de pequenas falhas, como cenas exageradas, o filme continua sendo um remake divertido e familiar.

Sexta-feira muito mais louca em cartaz nos cinemas

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan – crédito: Disney

O novo filme tenta agradar dois públicos: fãs com boas lembranças do sucesso dos anos 2000, muitos dos quais agora são pais, e crianças e adolescentes da nova geração. O resultado é uma mistura animada e espirituosa de cores brilhantes, comédia sobre a batalha de gerações e uma trilha sonora de Chappell Roan, no estilo do Disney Channel.

Na sequência de 2025, Anna, interpretada por Lohan, é uma mãe solteira e empresária musical que rapidamente se apaixona perdidamente pelo belo pai solteiro Eric (Manny Jacinto).

O casal está determinado a se casar e mudar sua família para o Reino Unido, para desgosto de Harper (Julia Butters), a adolescente obcecada por surfe de Anna, que está determinada a ficar na Califórnia para aproveitar as ondas incríveis. Enquanto isso, a filha de Eric, Lily (Sophia Hammons), cujo único traço de personalidade parece ser “britânico”, anseia por retornar à Inglaterra.

Harper e Lily usam roupas coloridas e ficam cobertas de sujeira depois de uma guerra de comida no filme Sexta-Feira Mais Freakier. Harper (Julia Butters) e Lily (Sophia Hammons) são o auge do Disney Channel, com Lily presenteando o público com um falso sotaque britânico. ( Disney )

Curtis também retorna, assumindo o papel de avó, constantemente “ajudando” sua filha com conselhos intermináveis sobre criação de filhos e assistência indesejada, com efeitos cômicos e relacionáveis.

