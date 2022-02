Por onde anda o elenco da novela Tropicaliente hoje em 2022

Depois de quase 30 anos de sua exibição na Globo, Tropicaliente (1994) foi disponibilizada no catálogo do GloboPlay. A trama de Walther Negrão foi protagonizada por Sílvia Pfeifer e Herson Capri nos papéis de Letícia e Ramiro. Abaixo, veja como está o elenco da novela Tropicaliente hoje.

Novela Tropicaliente elenco hoje – Silvia Pfeifer

Em Tropicaliente, Silvia interpretou a protagonista Letícia, uma mulher muito rica, viajada e culta. Ela se casa com Jordi (Jonas Bloch), com quem tem dois filhos, por achar que seu grande amor Ramiro está morto.

A atriz, hoje com 63 anos, segue na televisão, mas fora da Globo, onde não participa de folhetins desde 2015. Ela está escalada para fazer parte do elenco de Reis, próxima novela bíblica da Record. Seus últimos trabalhos na televisão foram em Topíssima (2019), da emissora de Edir Macedo, e na novela portuguesa Ouro Verde (2017).

- PUBLICIDADE -

Herson Capri

Herson Capri interpretou Ramiro em Tropicaliente, um humilde pescador. Ele é casado com Serena (Regina Dourado), com quem teve dois filhos, Açucena (Carolina Dieckmann) e Cassiano (Márcio Garcia). Entretanto, nunca esqueceu seu amor por Letícia.

Hoje, Capri está com 70 anos de idade. Está afastado da televisão desde 2019, quando fez uma participação na novela Órfãos da Terra. Anteriormente, esteve em Rock Story, em 2016.

Francisco Cuoco – Novela Tropicaliente elenco hoje

Cuoco interpretou Gaspar, o pai de Letícia. Era um homem com poucos recursos, que conseguiu ascender socialmente e se tornar um empresário de sucesso.

O ator está com 88 anos. Seus últimos trabalhos na televisão foram pequenas participações, como na novela Salve-se Quem Puder (2020) e no programa Tá no Ar: a TV na TV. Em 2018, ele interpretou Nestor Maranhão em Segundo Sol, folhetim exibido na faixa das 21h.

Paloma Duarte

Paloma Duarte interpretou Amanda, filha de Letícia (Sílvia Pfeifer) e Jordi (Jonas Bloch) e irmã de Vitor (Selton Mello).

Hoje aos 44 anos, ela está no ar como Heloísa na novela Além da Ilusão, exibida na faixa das 18h. Anteriormente, esteve em Malhação: Toda Forma de Amar (2019) e no folhetim da Record Pecado Mortal (2013).

- PUBLICIDADE -

Carolina Dieckmann – Novela Tropicaliente elenco hoje

A personagem de Carolina Dieckmann era Açucena, a filha de Ramiro (Herson Capri) e Serena (Regina Dourado). Bonita, ingênua e romântica, ela se apaixona por Vitor, filho de Letícia.

A atriz está há quatro anos sem aparecer em novelas. Seu último trabalho foi em O Sétimo Guardião, exibida em 2018 na faixa das 21h. Antes, ela esteve na minissérie Treze Dias Longe do Sol (2018) e no folhetim

A Regra do Jogo (2015).

Márcio Garcia

Cassiano, interpretado por Márcio Garcia, é o filho mais velho de Ramiro. Ele namora Dalila (Carla Marins) e morre de ciúmes da namorada e de sua irmã.

Aos 51 anos, Garcia segue carreira de apresentador. Ele está à frente do The Voice Kids, reality musical da Globo. Até 2019, também apresentou o Tamanho Família, programa dominical que saiu da grade da emissora. Sua última novela foi Babilônia, em 2015.

- PUBLICIDADE -

+ Quem é a atriz que recusou papel em Uma Linda Mulher

Selton Mello

Selton interpreta Vitor, o filho de Letícia que se envolve com Açucena. Garoto problemático, culpa sua mãe pela morte do pai e não permite que ela tenha outro relacionamento.

O ator estava no ar recentemente no papel de Dom Pedro II em Nos Tempos do Imperador. Ele também é o protagonista de Sessão de Terapia, série do GNT, e de O Mecanismo, seriado da Netflix. Hoje, está com 49 anos de idade.

Victor Fasano

Victor interpreta François, arquiteto que se aproxima de Letícia apenas por interesse, mas que acaba se apaixonando de verdade pela protagonista ao longo da trama.

- PUBLICIDADE -

O ator de 63 anos está afastado da televisão desde 2015 e já declarou em entrevista ao Sensacional, da Rede TV, que não sente saudades das telinhas. Ele esteve por último em Milagres de Jesus, da Record. Na Globo, seu último trabalho foi na novela Caminho das Índias, em 2009.

História da novela Tropicaliente

No início da novela, a rica e rebelde Letícia (Silvia Pfeifer) contraria a vontade do pai, o industrial Gaspar (Francisco Cuoco), e abandona o conforto em que vive para morar em uma cabana de praia com seu grande amor, o pescador Ramiro (Herson Capri). Um dia, Ramiro sai para pescar e acaba passando três meses em alto-mar. Certa de ter sido esquecida, Letícia decide voltar para a casa dos pais e terminar os estudos fora do Brasil. Quando Ramiro retorna, não encontra Letícia e conclui que o romance entre os dois não passara de um capricho de uma jovem mimada.

Anos mais tarde, Letícia volta ao Brasil, viúva e mãe de dois filhos, Vitor (Selton Mello) e Amanda (Paloma Duarte). Ela recebe do pai a tarefa de cuidar do estaleiro e da indústria pesqueira da família, no Ceará. Quando chega ao Nordeste, ela reencontra Ramiro, que se tornou líder de uma comunidade de pescadores, casou-se com Serena (Regina Dourado) e também teve dois filhos, Açucena (Carolina Dieckmann) e Cassiano (Márcio Garcia). Apesar do amor e do respeito por Serena, mulher valente e companheira, Ramiro sucumbe à paixão por Letícia. Como o pescado da aldeia é vendido pela empresa de sua família, eles acabam se aproximando.

A situação fica ainda mais conturbada quando a ingênua e romântica Açucena e o cínico e sarcástico Vitor se apaixonam. No início, ele só quer curtir sem compromisso, mas acaba se envolvendo de verdade com a jovem, ainda que seus sentimentos estejam contaminados por uma amargura. O rapaz culpa a mãe, Letícia, pelo falecimento do pai, Jordi (Jonas Bloch). Ao longo da novela, Açucena também se envolve com o sedutor e misterioso Franchico (Cássio Gabus Mendes).

+ Substituta O Cravo e a Rosa: Cheias de Charme pode passar em 2022