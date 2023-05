Por que o exame da Brisa da negativo em Travessia?

Brisa descobriu porquê o exame de DNA sobre a maternidade Tonho deu negativo. O último capítulo de Travessia, exibido na sexta-feira, 5, confirmou a teoria de Bia sobre o quimerismo da protagonista. No entanto, a cena do desfecho mostrou apenas um documento e a reação emocionada da mocinha. Vem entender o que rolou no final novela.

Qual o resultado do DNA da Brisa?

No último capítulo de Travessia, nasce a filha de Brisa com Oto e a um exame de sangue é coletado da recém-nascida para confirmar o DNA da moça. Bia é quem entrega o envelope para a maranhense, que comemora o resultado negativo. Isso porque, o laudo aponta que a bebê não é sua filha, assim como aconteceu com Tonho. O que prova que Brisa é mãe do menino.

A cena então é cortada para Dante, que explica a razão disso acontecer. "Bia decifrou a metáfora da cigana. Brisa tinha uma gêmea, mas o embrião não se desenvolveu e fundiu-se com Brisa, alojando-se no útero de Brisa. Portanto, todos os filhos que ela vier a ter terá esse DNA da gêmea", diz o professor para Sara.

Sendo assim, Brisa tem duas sequências de DNA no corpo, o que a torna uma mulher quimera. O teste final também encerra a profecia da cigana, que afirmou para a mocinha que ela tinha um parente de sangue.

A autora Gloria Perez se inspirou em um caso real para desenvolver a história da maranhense. Existem apenas 30 casos registrados do quimerismo em todo o mundo até agora - uma delas é a americana Lydia Fairchild, que descobriu a condição genética em 2002.

Mãe de quatro filhos, ela tentou se cadastrar em um programa social dos Estados Unidos para obter auxílio financeiro, mas era necessário confirmar a maternidade das crianças. Foi então que os testes de DNA deram negativo, desencadeando processos por fraude de maternidade, tráfico de bebês e esquema ilegal de barriga de aluguel.

O caso só foi resolvido após exames alegarem que Lydia possui duas sequências de DNA diferentes em seu corpo.

Internautas reagem à cena de Brisa

Enquanto isso nas redes sociais, a cena de Brisa comemorando o resultado negativo confundiu muitos espectadores, que compartilharam suas opiniões nas redes sociais. Esperava-se que a autora tratasse o assunto com mais profundide, mas o tema acabou sendo abordado de forma rasa no último capítulo de Travessia.

Além disso, o público também esperava que o mistério em torno do parente de Brisa revelasse algo mais bombástico, como o possível parentesco com Guerra (Humberto Martins), mas isso não aconteceu.

"Assistindo hoje essa novela, não entendi nada pq NEGATIVO? O DNA que Brisa fez e pq ela tá comemorando?", questionou uma internauta.

"Gente, #Travessia foi toda errada, pqp. Fazia muito + sentido o DNA da Beatriz ser comparado com o DNA do Tonho. Fazia mto + sentido o Ari terminar preso. E p ter um final realmente digno, o Guerra tinha q ter sido o pai da Brisa. A Brisa tinha q encontrar a família dela tb", reclamou uma internauta.

"O que aconteceu com a trama do parente de sangue da Brisa? Aliás nem os filhos dela tem o DNA dela mesmo", perguntou outro espectador, confuso.

"Pra quem ainda não entendeu: o parente de sangue da brisa, é a irmã gêmea que ela "absorveu" no útero da mãe. Por isso o exame de DNA dos filhos dava negativo, pq o DNA seria desse "parente". É GENTE, PROBLEMA NÃO TÁ EM VCS, O DESENVOLVIMENTO QUE FOI RUIM MSM HEUEHEUEH", debochou outro.

Pra quem ainda não entendeu:

O parente de sangue da brisa, é a irmã gêmea que ela "absorveu" no útero da mãe. Por isso o exame de DNA dos filhos dava negativo, pq o DNA seria desse "parente".

"Olha, não entendo de biologia, mas essa explicação desse lance da brisa não passar o DNA pros filhos deve ter uma lógica melhor elaborada que ao professor deu. Passou batido", publicou mais uma espectadora.

