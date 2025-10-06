Cinema & TV

Por que o The Voice foi para o SBT? Programa estreia hoje

Apresentado por Tiago Leifert, programa começa nesta segunda, 6 de outubro

Escrito por Anny Malagolini
the voice sbt

O SBT anunciou que vai estrear o The Voice Brasil nesta segunda-feira, 6 de outubro, após a morte de Odete Roitman em Vale Tudo,às 22h30 (de Brasília) – quando acaba a novela. A criatividade chamou da emissora chamou a atenção do público, que em parte ficou surpreso com a mudança da atração de canal, já que por anos foi a TV Globo a responsável pela atração.

The Voice no SBT em 2025

O The Voice teve 12 edições na Globo, mas chegou ao fim em 2023, quando era apresentado por Fátima Bernardes, mas outros nomes já comandaram o reality que tem a missão de encontrar um talento musical.

Quando o programa chegou ao fim, o que ficou claro era que o formato estava desgastado e estava se tornando um problema para os patrocinadores. Além disso, apesar de mais de uma década no ar, nenhum ganhador teve projeção no cenário musical, colocando em xeque a relevância da atração

O SBT que tenta emplacar novidades na programação e já brilhou com programas de talentos, como o Popstars que formou o grupo Rouge, decidiu investir no The Voice. Tiago Leifert, que já conhece muito bem a atração, comandará o palco do reality na TV da família Abravanel.

Além do SBT, o The Voice Brasil terá transmissão simultânea na Disney+. A exibição será às segundas-feiras, a partir das 22h30. O time de técnicos vai ser formado por Mumuzinho, Matheus & Kauan, Duda Beat e Péricles, além de Gaby Cabrini dos bastidores.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

