Professor Peso Pesado é o filme da Sessão da Tarde hoje

Filme em homenagem ao Dia dos Professores começa após a novela Terra Nostra

Escrito por Anny Malagolini
A Sessão da Tarde desta quarta-feira, 15 de outubro, exibe o filme Professor Peso Pesado, em homenagem ao Dia dos Professores no Brasil. A produção está programada para começas às 15h35 (horário de Brasília).

Qual o filme da Sessão da Tarde hoje?

A má notícia é que Adam Sandler, produtor executivo de Here Comes the Boom, não aparece na tela. A boa notícia é que Kevin James aparece. O ator interpreta Scott Voss, um professor de biologia preguiçoso e desmotivado de 42 anos em uma escola secundária decadente de Boston.

O professor retorna à sua modalidade universitária de luta livre para salvar o departamento de música da escola da dissolução e seu dedicado professor idoso (um afetado Henry Winkler) da demissão. Ele faz isso se transformando em um saco de pancadas humano competindo como lutador de artes marciais mistas.

O filme pretende ser simultaneamente uma comédia sentimental, uma história de abraçar o sonho americano e um filme de luta cada vez mais sério sobre azarões, nos moldes de Rocky.

O longa é de 2012 e traz no elenco os atores Kevin James como Scott Voss; Salma Hayek como Bella Flores; Henry Winkler como Marty Streb; Greg Germann como Diretor Betcher; Bas Rutten como Niko; Charice como Malia; Gary Valentine como Eric Voss; Joe Rogan como ele mesmo

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

