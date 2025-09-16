Cinema & TV

Qual a próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo após A Viagem?

Próxima novela começa em novembro

Escrito por Anny Malagolini
próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo após A Viagem Foto: TV Globo

A Viagem, de 1994, será reprisada no Vale a Pena Ver de Novo até novembro, mas os noveleiros já estão pensando em qual será a próxima novela que ganhará uma edição especial. A Globo ainda não anunciou oficialmente o título, mas preparamos uma lista com algumas opções de folhetins que poderiam voltar para as telinhas ainda em 2025, usando como critério a audiência.

Salve Jorge

Cotada para o Vale a Pena Ver de Novo, Salve Jorge foi exibida pela primeira vez em 2012, às 21h, mas continua fazendo sucesso no Globoplay. A trama escrita por Glória Perez é o sexto produto mais consumido da plataforma de streaming, na frente até de produções mais atuais como Todas as Flores (2022) e Amor Perfeito (2023).

A novela gira em torno de Morena (Nanda Costa), que abandona tudo no Brasil ao receber uma proposta para trabalhar na Turquia. A mocinha, no entanto, é enganada por um quadrilha e é vítima de um esquema de tráfico de pessoas, que a obriga a se prostituir. A trama fechou com média de 33.97 pontos.

Téo (Rodrigo Lombardi) em Salve Jorge – Foto: Reprodução/Memória Globo

Amor à Vida

próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo após A Viagem
Novela Amor à Vida -Foto: TV Globo

Outra novela que poderia entrar no Vale a Pena Ver de Novo é Amor à Vida, de Walcyr Carrasco. O folhetim obteve média de 35.51 pontos e conquistou o público com o vilão Félix (Mateus Solano).

Na primeira fase, Paloma (Paolla Oliveira) sofre com a perda filha que é jogada no lixo por seu próprio irmão. Quem encontra a menina chorando é Bruno (Malvino Salvador), que decide levar a recém-nascida para casa e se torna seu pai.

Anos depois, ainda na busca pela filha, Paloma se apaixona por Bruno sem saber que a garotinha que ele chama de filha na verdade é a criança que ela tanto procura.

América

Nunca reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, América é uma das tramas mais pedidas pelos internautas. O folhetim de Glória Perez fechou com 49 pontos de média, atrás apenas de Senhora do Destino (2004).

O público acompanha Sol (Deborah Secco), que mesmo apaixonada por Tião (Murilo Benício), abandona tudo para viver o sonho de ter uma vida melhor nos Estados Unidos. Após ter o visto negado diversas vezes, a mocinha decide fazer a travessia ilegalmente pela fronteira do México, mas sofre com os perigos do deserto e deportações.

A Próxima Vítima

A Próxima Vítima foi exibida originalmente em 1995 e é de autoria de Silvio de Abreu. A trama obteve média de audiência de 47.41 pontos.

Ambientada nos bairros da Mooca e o Bixiga, em São Paulo, o público acompanha Ana (Susana Vieira), dona de uma cantina italiana. Mãe de Carina (Deborah Secco), Sandrinho (André Gonçalves) e Giulio (Eduardo Felipe), ela é amante de o mau-caráter Marcelo (José Wilker). Ao longo da história, uma série de assassinatos aparentemente sem conexão entre si passa a assustar os personagens.

Morde e Assopra

De autoria de Walcyr Carrasco, Morde e Assopra teve problemas de audiência no início mas logo deu a volta por cima e fechou com 30 pontos, número satisfatório para o horário em que a novela foi exibida na época. A obra também nunca foi reprisada.

O público acompanha a história de amor entre Júlia (Adriana Esteves) e Abner (Marcos Pasquim), uma paleontóloga determinada a encontrar os restos de um réptil marinho, enquanto ele é um caipira que sustenta sua família com os frutos de sua fazenda de café. Outro destaque é o cientista Ícaro (Mateus Solano), que sonha em construir um robô que se pareça com sua amada Naomi (Flávia Alessandra).

Cobras & Lagartos

Exibida no horário das 19h, Cobras & Lagartos é de autoria de João Emanuel Carneiro e fechou com média de 38,28 pontos.

A trama é ambientada no Rio de Janeiro e gira em torno do império construído por Omar Pasquim (Francisco Cuoco), que procura um herdeiro honesto para sua fortuna. Até que ele é salvo por Duda (Daniel Oliveira), um jovem motoboy, durante um assalto, e acredita que o rapaz é ideal para se casar com sua sobrinha Bel (Mariana Ximenes). O protagonista também tem que lidar com seus outros sobrinhos, os ambiciosos Tomás (Leonardo Miggiorin) e Leona (Carolina Dieckmann).

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Tela Quente hoje exibe o filme Seguindo em Frente

Marco Aurélio morre em Vale Tudo?

Domingo Maior hoje vai passar filme Rua Cloverfield

Confira os filmes da Sessão da Tarde da semana de 15 a 19 de setembro

Temperatura Máxima hoje vai exibir o filme Uncharted – Fora do Mapa

Último capítulo de História de Amor tem reprise?

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes