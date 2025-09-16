Qual a próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo após A Viagem?

A Viagem, de 1994, será reprisada no Vale a Pena Ver de Novo até novembro, mas os noveleiros já estão pensando em qual será a próxima novela que ganhará uma edição especial. A Globo ainda não anunciou oficialmente o título, mas preparamos uma lista com algumas opções de folhetins que poderiam voltar para as telinhas ainda em 2025, usando como critério a audiência.

Salve Jorge

Cotada para o Vale a Pena Ver de Novo, Salve Jorge foi exibida pela primeira vez em 2012, às 21h, mas continua fazendo sucesso no Globoplay. A trama escrita por Glória Perez é o sexto produto mais consumido da plataforma de streaming, na frente até de produções mais atuais como Todas as Flores (2022) e Amor Perfeito (2023).

A novela gira em torno de Morena (Nanda Costa), que abandona tudo no Brasil ao receber uma proposta para trabalhar na Turquia. A mocinha, no entanto, é enganada por um quadrilha e é vítima de um esquema de tráfico de pessoas, que a obriga a se prostituir. A trama fechou com média de 33.97 pontos.

Téo (Rodrigo Lombardi) em Salve Jorge – Foto: Reprodução/Memória Globo

Amor à Vida

Novela Amor à Vida -Foto: TV Globo

Outra novela que poderia entrar no Vale a Pena Ver de Novo é Amor à Vida, de Walcyr Carrasco. O folhetim obteve média de 35.51 pontos e conquistou o público com o vilão Félix (Mateus Solano).

Na primeira fase, Paloma (Paolla Oliveira) sofre com a perda filha que é jogada no lixo por seu próprio irmão. Quem encontra a menina chorando é Bruno (Malvino Salvador), que decide levar a recém-nascida para casa e se torna seu pai.

Anos depois, ainda na busca pela filha, Paloma se apaixona por Bruno sem saber que a garotinha que ele chama de filha na verdade é a criança que ela tanto procura.

América

Nunca reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, América é uma das tramas mais pedidas pelos internautas. O folhetim de Glória Perez fechou com 49 pontos de média, atrás apenas de Senhora do Destino (2004).

O público acompanha Sol (Deborah Secco), que mesmo apaixonada por Tião (Murilo Benício), abandona tudo para viver o sonho de ter uma vida melhor nos Estados Unidos. Após ter o visto negado diversas vezes, a mocinha decide fazer a travessia ilegalmente pela fronteira do México, mas sofre com os perigos do deserto e deportações.

A Próxima Vítima

A Próxima Vítima foi exibida originalmente em 1995 e é de autoria de Silvio de Abreu. A trama obteve média de audiência de 47.41 pontos.

Ambientada nos bairros da Mooca e o Bixiga, em São Paulo, o público acompanha Ana (Susana Vieira), dona de uma cantina italiana. Mãe de Carina (Deborah Secco), Sandrinho (André Gonçalves) e Giulio (Eduardo Felipe), ela é amante de o mau-caráter Marcelo (José Wilker). Ao longo da história, uma série de assassinatos aparentemente sem conexão entre si passa a assustar os personagens.

Morde e Assopra

De autoria de Walcyr Carrasco, Morde e Assopra teve problemas de audiência no início mas logo deu a volta por cima e fechou com 30 pontos, número satisfatório para o horário em que a novela foi exibida na época. A obra também nunca foi reprisada.

O público acompanha a história de amor entre Júlia (Adriana Esteves) e Abner (Marcos Pasquim), uma paleontóloga determinada a encontrar os restos de um réptil marinho, enquanto ele é um caipira que sustenta sua família com os frutos de sua fazenda de café. Outro destaque é o cientista Ícaro (Mateus Solano), que sonha em construir um robô que se pareça com sua amada Naomi (Flávia Alessandra).

Cobras & Lagartos

Exibida no horário das 19h, Cobras & Lagartos é de autoria de João Emanuel Carneiro e fechou com média de 38,28 pontos.

A trama é ambientada no Rio de Janeiro e gira em torno do império construído por Omar Pasquim (Francisco Cuoco), que procura um herdeiro honesto para sua fortuna. Até que ele é salvo por Duda (Daniel Oliveira), um jovem motoboy, durante um assalto, e acredita que o rapaz é ideal para se casar com sua sobrinha Bel (Mariana Ximenes). O protagonista também tem que lidar com seus outros sobrinhos, os ambiciosos Tomás (Leonardo Miggiorin) e Leona (Carolina Dieckmann).